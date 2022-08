(shareribs.com) Frankfurt / New York 09.08.2022 - Technologiewerte können sich den breiteren Gewinnmitnahmen an den Aktienmärkten nicht entziehen. Im deutschen Handel verlieren Infineon und Varta. An der NASDAQ geht es unter anderem für die Chiphersteller abwärts.Der DAX korrigiert um 0,9 Prozent auf 13.570 Punkte, belastet von Continental, HelloFresh und Zalando. Hannover Rück, Münchner Rück und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...