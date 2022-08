In Deutschland kommt es aus den verschiedensten Gründen in jedem Jahr aufs Neue vielfach zu Rechtsstreitigkeiten, die am Ende vor Gericht landen. Solche Streitigkeiten vor Gericht auszutragen und das im Zweifel sogar über mehrere Instanzen. Das führt allerdings zu hohen finanziellen Kosten, die viele Leute selbst gar nicht tragen können. Hinzu kommt in diesem Zusammenhang auch noch das Risiko, dass man als Verlierer vor Gericht nicht nur die Gerichtskosten und die eigenen Anwaltskosten, sondern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...