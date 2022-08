Everdome, das hyperrealistischste Metaversum, hat bekanntgegeben, dass GEM Digital Limited (GEM), eine auf den Bahamas ansässige Investmentfirma für digitale Vermögenswerte, die an über 30 CEXs und DEXs weltweit notierte Utility-Token beschafft, strukturiert und in diese investiert, eine Investitionszusage von 10 Millionen USD für das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Metaverse-Unternehmen über eine strukturierte Token-Abonnementvereinbarung zugestimmt hat.

Everdome Secures US$10 million Investment Commitment from GEM Digital Limited (Photo: AETOSWire)

Die Ankündigung erfolgt in einer Zeit erhöhter Aktivitäten für Everdome, insbesondere im Hinblick auf die Produkteinführung und die Versteigerung von Metaverse-Grundstücken durch das Unternehmen. Seit Juni 2022 wurden im Rahmen einer achtwöchigen Auktion insgesamt 11.700 Grundstücke (97 %) im gesamten Everdome-Metaversum verkauft. Insgesamt wurden Grundstücke für über 18,6 Millionen USD gekauft, was 1.531.000.000 DOME entspricht, Everdomes eigener digitaler Währung. Der durchschnittliche Preis für ein Grundstück in Everdome betrug 130.000 DOME.

Everdome kontrolliert den Zeitpunkt und die Anzahl der Inanspruchnahmen im Rahmen dieser Fazilität und hat keine Mindestinanspruchnahmeverpflichtung. Everdome hat nach eigenem Ermessen die Möglichkeit, bis zu 200 seines durchschnittlichen Tagesvolumens in Tokens über mehrere Börsen an GEM Digital zu verkaufen.

Laut Rob Gryn, CEO und Gründer von Everdome, wird das Engagement von GEM dazu dienen, das Angebot von Everdome zu stärken und die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens zu gewährleisten. "Wir sind begeistert, mit GEM zusammenzuarbeiten und diesen Meilenstein der Investitionsverpflichtung zu erreichen, was bestätigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wenn wir versuchen, neue Grenzen in der Metaverse zu verschieben. Dies ist der perfekte Zeitpunkt für uns, Gas zu geben und unser Produkt wirklich auszubauen, wozu uns das Investitionsengagement von GEM helfen wird. Everdome befindet sich an einem sehr aufregenden Ort und zusammen mit GEM haben wir den nächsten Schritt unternommen, um unser Metaverse-Ökosystem auf die nächste Ebene zu heben."

Die Investition von GEM wird sich auf das Teamwachstum und die technologische Erweiterung von Metaversen konzentrieren und die Virtual-Reality-Fähigkeiten (VR) des Spiels auf Hochtouren bringen. Die Gelder fließen auch in die Stärkung der Marketinganstrengungen, die Förderung von Partnerschaften und Investitionen, die das nachhaltige Wachstum von Everdome unterstützen.

Everdome soll im Laufe des Jahres 2022 in drei Phasen starten und nimmt die Benutzer mit auf eine immersive Reise von Hatta in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die durch Raketenstarts weithin gesehen wird, um den Mars in Everdome City zu kolonisieren. Die Metaverse-Plattform nutzt modernste 3D-Scanning-Technologie und die Unreal Engine 5 von Epic Games, um hochmoderne, fotorealistische Grafiken zu liefern, die Spieler über die Grenzen zwischen Gameplay und Realität nachdenken lassen.

Um mehr über Everdome zu erfahren, besuchen Sie everdome.io.

Über Everdome

Everdome erstellt das hyperrealistischste Metaverse. Das Zusammenbringen von Marken und Benutzern in einem digitalen Leben trifft auf reale Erfahrungen, alles mit dem Ziel, die digitale und physische Welt nahtlos miteinander zu verbinden um letztendlich das realistischste Web3-Erlebnis zu schaffen.

Über GEM Digital Limited

GEM Digital Limited ist eine Investmentfirma für digitale Vermögenswerte. Das auf den Bahamas ansässige Unternehmen beschafft, strukturiert und investiert aktiv in Utility Tokens, die an über 30 CEXs und DEXs weltweit notiert sind.

Global Emerging Markets ("GEM") ist eine 3,4 Milliarden USD schwere alternative Investmentgruppe mit Niederlassungen in Paris, New York und auf den Bahamas. GEM verwaltet eine Reihe von Anlagevehikeln, die sich auf Schwellenländer konzentrieren, und hat über 530 Transaktionen in 72 Ländern abgeschlossen. Jedes Anlagevehikel verfügt über ein unterschiedliches Maß an operativer Kontrolle, risikoangepasster Rendite und ein unterschiedliches Liquiditätsprofil. Die Familie der Fonds und Anlagevehikel bietet GEM und seinen Partnern Zugang zu Small-Mid-Cap-Management-Buyouts, privaten Investitionen in öffentliche Aktien und ausgewählten Risikoinvestitionen.

