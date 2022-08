Mannheim - Unternehmen sind mehr denn je durch Cyberattacken gefährdet. "Laut aktuellen Studien findet alle 39 Sekunden auf der Welt ein Hackerangriff statt. Nach meinem Eindruck hat sich das noch intensiviert", sagte der Mannheimer Fachanwalt Thomas Kolb dem "Mannheimer Morgen" (Mittwochausgabe).



"In der Wirtschaft ist das Bewusstsein entstanden, dass Cyberattacken zu den größten Risiken unserer Zeit gehören." Kolb berät bundesweit Opfer von Angriffen und verhandelt sogar mit Hackern, die Lösegeld für gestohlene Daten fordern. Er appellierte an die Politik, das Thema Digitalisierung stärker auf die Agenda zu setzen.



Digitalisierung gehe mit Datenschutz einher, das eine bedinge das andere. "Was die Digitalisierung angeht, liegt Deutschland hinter anderen Staaten sehr weit zurück. Leider. Dabei werden die nächsten 30 Jahre in der Digitalwirtschaft stattfinden - Google und Apple machen es vor. Das ist vielen Unternehmen noch nicht präsent."

