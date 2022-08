Branchenveteran verstärkt Führungsteam

Heute hat Evolve Additive Solutions ("EAS"), ein weltweit führender Hersteller von Investitionsgütern und 3D-gedruckten AM-Teilen für die Produktion, die Ernennung von Jeff Blank zum Chief Operating Officer des Unternehmens bekannt gegeben. Blank war zuletzt Chief Operating Officer bei NanoVox Vadient Optics.

Als Branchenveteran verfügt Jeff Blank über einen vielseitigen Hintergrund in der Ingenieurs- und Wirtschaftswelt mit einem Master-Abschluss in Maschinenbau von der Stanford University und einem MBA von der University of Portland. Nachdem er zwei Jahrzehnte damit verbracht hatte, Drucker für Tektronix und die Xerox Corporation zu liefern, wechselte Blank zu 3D Systems und leitete dort die weltweite Organisation für Entwicklung und Produktbereitstellung. Jeff Blank hat sich auf die Skalierung zuverlässiger und kosteneffizienter Produkte vom Konzept bis zum wirtschaftlichen Erfolg spezialisiert, und zwar in den Bereichen Hardware, Software und Materialien.

In seiner Rolle wird Blank für die Zusammenführung des technischen und operativen Geschäfts verantwortlich sein sowie für die Bereitstellung einer soliden und zuverlässigen Produktstrategie, die das Wachstum des Unternehmens fördern wird.

"Ich freue mich sehr, Teil dieses Teams zu sein und dazu beizutragen, diese revolutionäre Technologie auf den Markt zu bringen", sagte Jeff Blank. "EAS und STEP werden den Kunden in der Fertigung hochpräzise, echte thermoplastische Produkte in einer bisher nicht dagewesenen Weise liefern. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen in der 2D- und 3D-Produktentwicklung in das Unternehmen einzubringen und unseren Wachstumskurs voranzutreiben."

"Die Aufnahme von Jeff Blank in unser Führungsteam wird unsere Mission, unseren Kunden innovative Fertigungslösungen bereitzustellen, weiter vorantreiben", sagte CEO Joe Allison. "Mit der Führungsstärke, dem Tatendrang und dem fundierten Wissen von Jeff Blank eröffnen sich uns enorme Wachstumschancen."

Die STEP-Technologie (selektiver thermoplastischer elektrofotografischer Prozess) von Evolve steht neben traditionellen Herstellungsverfahren wie dem Spritzgießen in der Fertigungshalle und erweitert die Produktionskapazitäten eines Unternehmens, indem sie Design-Freiheit und eine schnellere Markteinführung durch "werkzeuglose" Produktion ermöglicht. Das Ökosystem, die Produkte und Dienste von Evolve umfassen Hardware, Software, Materialien, Dienstleistungen und Anwendungsberatung.

Über Evolve Additive Solutions

Evolve Additive Solutions verändert die Art und Weise, wie die Welt produziert. Das 2017 gegründete Unternehmen bietet Betriebsmittel durch additive Fertigung, Materialien, Software, Service, Beratung und Anwendungsdienstleistungen anEvolve ermöglicht Fertigungsflexibilität, schafft einzigartig funktionale Produkte und erhöht gleichzeitig die Markteinführungsgeschwindigkeit und sichert die Lieferketten. Die patentierte STEP-Technologie (selektiver thermoplastischer elektrofotografischer Prozess) von Evolve ist in der Lage, Produktionsteile in kommerzieller Qualität effizient herzustellen und einzigartige Produkte zu schaffen, die mit herkömmlichen Methoden nicht hergestellt werden können. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Minnetonka (Minnesota) mit einem Materialtechnologiezentrum in Rochester (New York).

