Der Star-Unternehmer schlug zuletzt Papiere im Wert von 6,9 Milliarden US-Dollar los, wie aus Mitteilungen an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht.Austin - Tesla-Chef Elon Musk hat Aktien des US-Elektroautobauers im Milliardenwert verkauft und will sich damit für eine mögliche Niederlage im Rechtsstreit um die Twitter-Übernahme wappnen. So schlug der Star-Unternehmer Papiere im Wert von 6,9 Milliarden US-Dollar los, wie aus Mitteilungen an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Das ist sein grösster Aktienverkauf am Unternehmen überhaupt.

