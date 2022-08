Wer auf der Suche nach einem soliden Fundament an IT-Auditwissen und praktischer Erfahrung ist, um sich bei der Suche nach einem Job in der Wirtschaftsprüfung von den Mitbewerbern abzuheben, kann jetzt das neue IT Audit Fundamentals Certificate von ISACA erwerben, dem weltweiten Berufsverband für Fachleute im Bereich des digitalen Vertrauens.

Das Programm für das IT Audit Fundamentals Certificate von ISACA bietet wertvolles Wissen und leistungsbasiertes, hybrides Lernen, mit dem Berufseinsteiger und Quereinsteiger einen Einblick in die Prinzipien der IT-Prüfung bekommen und die Möglichkeit haben, ein Fundament an Wissen und Fähigkeiten aufzubauen, um ein erfolgreicher IT-Prüfer zu sein.

"ISACA ist ein Karrierepartner für Fachleute auf jeder Stufe ihrer Laufbahn, einschließlich derjenigen, die gerade erst anfangen oder sich beruflich verändern wollen", sagte Shannon Donahue, Senior Vice President des Bereichs Publishing bei ISACA. "IT-Audits sind wirklich ein lohnendes Berufsfeld mit unglaublichen Möglichkeiten. Derzeit gibt es jedoch nur wenige Ressourcen, die angehende Fachleute oder Quereinsteiger auf die IT-Prüfung vorbereiten. Das IT Audit Fundamentals Certificate von ISACA setzt keine Vorkenntnisse voraus und schließt diese Lücke. Das Zertifikat ist ein solider erster Schritt, der angehende Auditoren bei der Talentsuche hervorhebt und sie auf den Weg zu einer lohnenden Karriere bringt."

Laut Salary.com liegen die Einstiegsgehälter für Wirtschaftsprüfer in den USA zwischen 57.000 und 78.000 Dollar, und fast 14.000 Stellen auf Indeed.com enthalten derzeit IT-Audit in der Stellenbeschreibung oder im Titel.

Das IT Audit Fundamentals Certificate bereitet die Kandidaten auf diese Karrieremöglichkeiten vor, indem es ihnen grundlegende Kenntnisse vermittelt. Zu den Inhaltsbereichen des Zertifikatsprogramms gehören die Durchführung einer Prüfung, allgemeine IT-Kontrollen und spezifische Prüfungsbereiche wie Netzwerke, Betriebssysteme, künstliche Intelligenz (KI), Blockchain und das Internet der Dinge (IoT).

Die Prüfung für das IT Audit Fundamentals Certificate kann online zu einem beliebigen Zeitpunkt abgelegt werden. Zu den Lehrmitteln für die Prüfungsvorbereitung gehören ein Studienleitfaden, der ab sofort verfügbar ist, und ein Onlinekurs, der in Kürze erscheinen wird.

Dieses neue Zertifikat reiht sich in die bestehenden Qualifikationen von ISACA ein, darunter die Zertifizierung als Certified Information Systems Auditor (CISA), die weltweit als Goldstandard für IT-Prüfer anerkannt ist.

Weitere Informationen über das IT Audit Fundamentals Certificate von ISACA finden Sie unter www.isaca.org/credentialing/it-audit-fundamentals-certificate. Weitere Einzelheiten über die anderen Qualifikationen von ISACA finden Sie unter www.isaca.org/credentialing.

