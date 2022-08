NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Scout24 nach einem Treffen mit Top-Managern des Betreibers von Online-Portalen von 64,30 auf 67,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese hätten einen optimistischen Ton angeschlagen hinsichtlich der Wachstumsaussichten und der Wettbewerbsposition, schrieb Analystin Lisa Yang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2022 / 00:16 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A12DM80

SCOUT24-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de