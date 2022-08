Der britische Versicherungskonzern Aviva plc (ISIN: GB00BPQY8M80) wird eine Zwischendividende in Höhe von 10,3 Pence (12,2 Eurocent) je Aktie ausschütten. Gegenüber dem Vorjahr (7,35 Pence) ist dies eine Steigerung um 40 Prozent. Ausgezahlt wird die Dividende am 28. September 2022 (Ex-Dividenden Tag: 18. August 2022). Aviva peilt für das Gesamtjahr eine Dividende von 31 Pence je Aktie an. Aviva zahlt ...

