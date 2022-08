Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in Ungarn lag im Juni 2022 bei 11,7%, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Für die gestern Vormittag zur Veröffentlichung anstehende Juli-Ziffer hätten die Prognosen des Marktes bei 13,0% gelegen. Tatsächlich habe Ungarn die aktuelle Inflation mit 13,7% noch ein ganzes Stück kräftiger ausgewiesen. Somit habe sich der Druck auf die ungarische Notenbank (MNB) erhöht, mit der Straffung der Geldpolitik fortzufahren. Erst im Zuge ihrer Sitzung vom Juli habe die MNB ihren Leitzins um 1,00% auf 10,75% angehoben. Aber der neuerliche massive Inflationsanstieg habe diesen Zinsschritt schon wieder zunichtegemacht. Interessant würden jetzt die weiteren Schritte sein, da Mitglieder der MNB anlässlich der letzten Sitzung betont hätten, den Zinserhöhungszyklus so lange fortzusetzen, bis die Inflationsaussichten sich einigermaßen dem Zentralbankziel genähert hätten. Mal sehen, ob der Markt der MNB ihr restriktives Vorgehen abnehme, zumal sich auch in Ungarn der wirtschaftliche Ausblick beginnt einzutrüben. Die Antwort darauf gebe es spätestens bei der nächsten MNB-Sitzung am 30. August. (10.08.2022/alc/a/a) ...

