Vor den wichtigen US-Inflationsdaten sind die Anleger in Europa in der Deckung geblieben. Die Stimmung blieb angespannt, da sich Investoren von der Teuerung Hinweise auf die künftigen Zinsschritte der US-Notenbank Fed erhofften. Der Dax machte anfängliche Verluste am Mittwoch im Handelsverlauf wieder wett und notierte am Mittag mit 13.564 Punkten leicht fester. Der EuroStoxx50 zeigte sich mit 3717 Zählern ebenfalls stabil.

