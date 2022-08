Wien (www.fondscheck.de) - In der Geschäftsführung der Deutsche Bank-Tochter DWS übernimmt Karen Kuder die Verantwortung für administrative Aufgaben, so die Experten von "FONDS professionell".Zudem rücke Angela Maragkopoulou als Operativchefin in das Führungsgremium. Die beiden übernähmen damit die Rollen von Mark Cullen, der bis Ende des Jahres aus der Firmenspitze ausscheide. Dies habe die Fondsgesellschaft mitgeteilt und damit Medienberichte über den Rückzug von Cullen bestätigt. ...

