Allego wird aufgrund der europaweit steigenden Strompreise zum 1. September in den meisten Ländern seines europäischen Ladenetzwerks die Tarife erhöhen. Die bei der vergangenen Preiserhöhung Anfang des Jahres eingeführte Aufteilung in drei Stufen bleibt dabei erhalten. Gegenüber der vorigen Tarifanpassung im Januar 2022 steigen in Deutschland die Standardtarife für das AC-Laden von 43 auf 47 Cent/kWh. ...

