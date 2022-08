DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan bleiben die Börsen wegen des Tags des Bergs geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18:15 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 3.749,35 +0,91% -12,77% Stoxx50 3.657,09 +0,16% -4,23% DAX 13.700,93 +1,23% -13,75% FTSE 7.507,11 +0,25% +1,40% CAC 6.523,44 +0,52% -8,80% DJIA 33.273,28 +1,52% -8,43% S&P-500 4.202,12 +1,93% -11,83% Nasdaq-Comp. 12.815,27 +2,57% -18,09% Nasdaq-100 13.336,83 +2,53% -18,28% Nikkei-225 27.819,33 -0,65% -3,38% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 156,79 +47 *zu Vortag

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 90,75 90,50 +0,3% 0,25 +26,8% Brent/ICE 96,33 96,31 +0,0% 0,02 +29,3% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 207,03 195,53 +7,7% 14,85 +222,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.797,82 1.794,22 +0,2% +3,60 -1,7% Silber (Spot) 20,75 20,53 +1,1% +0,22 -11,0% Platin (Spot) 949,93 937,12 +1,4% +12,81 -2,1% Kupfer-Future 3,65 3,59 +1,7% +0,06 -17,7% YTD zu Vortagsschluss

Der Goldpreis profitiert von den Teuerungsdaten und kletterte zwischenzeitlich wieder über die Marke von 1.800 Dollar je Feinunze. Hier stützen die Aussicht auf weniger stark steigende Zinsen in den USA und der schwache Dollar das zinslosen Edelmetall, heißt es.

Die Ölpreise geben leicht nach. Die Notierungen von Brent und WTI fallen um bis zu 0,4 Prozent. So sind die wöchentlichen US-Rohöllagerbestände laut der staatlichen Energy Information Administration (EIA) um 5,457 Millionen Barrel gegenüber der Vorwoche gestiegen. Analysten hatten nur einen Anstieg um 0,2 Millionen Barrel vorhergesagt. Dazu kommen Meldungen, wonach durch die Druschba-Pipeline wieder russisches Öl geleitet werden soll.

FINANZMARKT USA

Sehr fest - Für einen Kurssprung sorgen zur Wochenmitte die mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten an der Wall Street. Diese lagen mit einer Jahresrate von 8,5 Prozent unterhalb der Prognose von 8,7 Prozent. Bei den Einzelwerten haben Coinbase (+5,6%) einen unerwartet hohen Quartalsverlust verzeichnet. Allerdings zeigte sich die Handelsplattform für Kryptowährungen "vorsichtig optimistisch" in Bezug auf die Fähigkeit, im laufenden Jahr "innerhalb der avisierten Spanne eines EBITDA-Verlustes von 500 Millionen Dollar zu bleiben", die zu Beginn des Jahres angestrebt wurde. The RealReal geben um 0,8 Prozent nach. Der Marktplatzbetreiber für Luxuswaren hat seinen Jahresausblick gesenkt. Roblox verlieren 5,1 Prozent, nachdem die Online-Spieleplattform gesunkene Anmeldungen im zweiten Quartal mitgeteilt hat. Mit einem Minus um 4,7 Prozent zeigt sich die Aktie der Restaurantkette Sweetgreen. Nach operativen Verlusten reduziert die auf Salate spezialisierte Gesellschaft das Personal und senkte zudem die Prognose.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fest - Gut gelaunt haben sich Europas Börsen am Mittwoch nach schwächeren US-Inflationsdaten aus dem Handel verabschiedet. Die Teuerung fiel mit 8,5 Prozent Plus etwas geringer aus als die Erwartungen von 8,7 Prozent. Die etwas schwächere US-Inflation untermauerten die Hoffnung, den Höhepunkt ihres Anstiegs hinter sich zu haben. Bei Vestas ging es 8,8 Prozent nach oben. Die Zahlen an sich waren zwar schlecht, aber Aussagen zur Profitabilität trieben. Im Windschatten legten Nordex um 6,4 Prozent und Siemens Energy um 5,6 Prozent zu. Infineon stiegen mit den gesuchten Tech-Werten um 3,6 Prozent. Für eine Hausse bei Heidelberger Druck von 18,5 Prozent sorgten starke Zahlen. Auch der britische Lieferdienst Deliveroo (+7,4%) hat nach Einschätzung der Citigroup starke Quartalszahlen geliefert. Dies zog Hellofresh um 4,4 Prozent und Delivery Hero um 4,5 Prozent nach oben. Bei der Supermarktkette Ahold Delhaize (+7,6%) lagen bei den Zahlen die Umsätze laut Bryan Garnier leicht über den Schätzungen, das EBIT aber sogar 8 Prozent. In Österreich sprangen Wienerberger nach einem sehr starken ersten Halbjahr um 11 Prozent. Die Marge habe sich deutlich auf 21,2 Prozent verbessert, während es auf Auftragsseite brummt. Entsprechend wurde die Gewinnerwartung deutlich übertroffen. Auch bei Gea (+4,3%) lagen Ordereingang, Umsatz und das bereinigte EBITDA leicht oberhalb der Markterwartung. Bei Brenntag (+3,3%) sind die Zweitquartalszahlen sowohl auf der Umsatz- wie auch der Ergebnisseite über den Schätzungen ausgefallen. Bei Autozulieferer Vitesco (+2%) sorgte ein bestätigter Ausblick für Beruhigung. Eon (-2,3%) gehörten zu den wenigen Verlierern im DAX. Sie legten zwar solide Quartalszahlen vor, diese gingen aber teils auf Sondereffekte zurück.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 9:00 Uhr Di, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0330 +1,1% 1,0211 1,0223 -9,2% EUR/JPY 136,89 -0,8% 137,89 137,98 +4,6% EUR/CHF 0,9723 -0,2% 0,9726 1,0492 -6,3% EUR/GBP 0,8432 -0,3% 0,8456 0,8458 +0,4% USD/JPY 132,52 -1,9% 135,03 134,96 +15,1% GBP/USD 1,2252 +1,5% 1,2077 1,2087 -9,5% USD/CNH (Offshore) 6,7201 -0,5% 6,7614 6,7558 +5,8% Bitcoin BTC/USD 24.070,18 +3,8% 22.941,23 23.125,37 -47,9% YTD zu Vortagsschluss

Kräftig unter Abgabedruck steht der Dollar nach dem Rückgang bei den Verbaucherpreisen. Für den Dollar-Index geht es um 1,4 Prozent nach unten. Die Aussicht auf weniger aggressive Zinserhöhungen durch die US-Notenbank belastet den Greenback, heißt es. Die Erwartung an einen weiteren "großen" Zinsschritt um weitere 75 Basispunkte fällt auf 41,5 Prozent. Am Vortag waren es noch 68,0 Prozent. Nun setzen die meisten Marktteilnehmer auf "nur" 50 Basispunkte Erhöhung, die Wahrscheinlichkeit dafür wird nun bei 58,5 Prozent gesehen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Leichter - Vor den mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten sind Aktien an den asiatischen Börsen nicht gefragt gewesen. In Australien gewann die Diskussion über Zinserhöhungen wieder an Fahrt. Leitzinsen oberhalb von 3 Prozent, wie es sie zuletzt 2013 gegeben hatte, sind nach den Worten von Matt Comyn, CEO der Commonwealth Bank of Australia, keineswegs außerhalb des Denkbaren. Zur trüben Stimmung am Aktienmarkt gesellten sich zudem immer deutlichere Signale für eine konjunkturelle Eintrübung in China. So hatte die Ratingagentur Fitch die BIP-Prognose 2022 für die wichtige Sonderwirtschaftszone Hongkong gesenkt: Sie rechnet nun mit einem Rückgang um 0,5 Prozent statt eines Wachstums von 1,0 Prozent. Wenig verwunderlich stellte Hongkong die schwächste Börse der Region, der HSI rutschte im späten Geschäft um 2,5 Prozent ab. In China sind sowohl die Erzeuger- als auch die Verbraucherpreise für Juli nicht ganz so deutlich gestiegen wie befürchtet. Gleichwohl erreichten die Verbraucherpreise den höchsten Stand seit zwei Jahren. Auch im chinesischen Kernland gaben die Aktienkurse nach, wenngleich nicht mit der Dynamik wie in Hongkong. Der Schanghai-Composite verlor 0,5 Prozent. In Tokio büßte der Nikkei-225 rund 0,7 Prozent ein. Elektronikwerte belasteten den Markt wegen des unsicheren Ausblicks. In ähnlicher Größenordnung wie in Tokio ging es in Seoul abwärts, der Kospi wurde von der Schwäche der Sektoren Elektronik, Halbleiter und Fintech gedrückt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

HHLA steigert Gewinne und Umsatz - Prognose bestätigt

Die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) hat im zweiten Quartal Umsatz und Gewinn prozentual einstellig gesteigert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte HHLA auf Konzernebene bei Umsatz, EBIT und Investitionen, trotz leicht von der ursprünglichen Prognose abweichender Erwartungen für die Segmente. Zum Beispiel rechnet das Unternehmen im Teilkonzern Hafenlogistik vor dem Hintergrund der weiterhin anhaltenden Störungen in den internationalen Lieferketten beim Containerumschlag nun mit einem Wert auf Vorjahresniveau anstatt eines moderaten Anstiegs.

SAF-Holland hat erforderliche Genehmigungen für Haldex-Übernahme

Der Lkw-Zulieferer SAF-Holland hat alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen für das empfohlene Barangebot an die Aktionäre des schwedischen Bremssystem-Herstellers Haldex erhalten. SAF-Holland habe die fusionskontrollrechtliche Freigabe in Deutschland sowie den USA erhalten und das Angebot bei der polnischen Fusionskontrollbehörde angemeldet, teilte das im SDAX notierte Unternehmen mit. Die fusionskontrollrechtliche Freigabe in Polen werde in Kürze erwartet, sei für den Vollzug des Angebots aber nicht erforderlich, solange SAF-Holland die mit den erworbenen Haldex-Aktien verbundenen Stimmrechte bis zur Freigabe nicht ausübe.

SNP bekräftigt nach gutem Halbjahr Prognose für 2022

Die SNP Schneider-Neureither & Partner SE hat nach dem umsatzstärksten Halbjahr der Unternehmensgeschichte ihre Ziele für das laufende Jahr bekräftigt. Wie das Software-Unternehmen mitteilte, wuchs der Konzernumsatz in den ersten sechs Monaten um 10,1 Prozent auf 83,3 Millionen Euro. Dazu trugen sämtliche Regionen bei. Das EBIT war auf Halbjahressicht mit 1,8 (Vorjahr minus 1,1) Millionen Euro erstmals seit dem Jahr 2016 positiv. Im zweiten Quartal erreichte der Umsatz 42,3 (Vorjahr 42,6) Millionen Euro und das EBIT 0,7 (1,7) Millionen Euro.

Kontron verkauft Teile des IT-Service-Geschäfts an Vinci-Tochter

Der Technologiekonzern Kontron verkauft Teile seines IT-Service-Geschäfts an eine Tochter des französischen Infrastrukturkonzerns Vinci. Der Transaktionspreis belaufe sich auf ca. 400 Millionen Euro, ausgehend von der erwarteten Nettoliquidität bei Abschluss der Transaktion. Sie gab zudem bekannt, dass im Zuge der Transaktion Finanzvorstand Richard Neuwirth und COO Michael Jeske aus dem Konzernvorstand ausscheiden. Gründe für den Abgang der beiden Manager wurden nicht genannt. Die Funktionen des CFO werde Compliance-Vorstand (CCO) Clemens Billek übernehmen. Die Prognose wurde bestätigt.

Foxconn warnt vor sinkender Nachfrage nach Smartphones

Der taiwanische Apple-Auftragsfertiger Foxconn hat vor einer sinkenden Nachfrage nach Smartphones und anderer Unterhaltungselektronik gewarnt. Der Smartphone-Markt könne im restlichen Jahresverlauf im Vergleich zum Vorjahr stagnieren, sagte Foxconn-Chairman Young Liu. Als mögliche Risiken nannte er die geopolitische Lage, die Inflation und die Pandemie. Die Warnung kommt zu einem Zeitpunkt, da die Verbraucher angesichts der steigenden Inflation und der wirtschaftlichen Unsicherheit den Gürtel enger schnallen, was die Nachfrage nach Elektronik, einschließlich Smartphones, dämpft.

Softbank erwartet aus Verkauf von Alibaba-Aktien ca. 33 Mrd Euro

Der japanische Technologiekonzern Softbank will einen Teil seiner Aktien am chinesischen Internetriesen Alibaba nutzen, um Termingeschäfte mit seinen Kreditgebern zu erfüllen. Die Beteiligung an der Alibaba Group Holding Ltd. werde im Zuge dessen voraussichtlich von 23,7 Prozent Ende Juni auf 14,6 Prozent sinken, teilte die Softbank Group Corp. mit. Aus der Abwicklung der Transaktionen erwartet der Konzern in dem am 30. September zu Ende gehenden Geschäftsquartal einen Beitrag von etwa 4,6 Billionen Yen (umgerechnet ca. 33 Milliarden Euro) zum Vorsteuergewinn.

