InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares

LONDON, UK / ACCESSWIRE / August 10, 2022 / InterContinental Hotels Group PLC (the "Company") Purchase of own shares

The Company announces that on 09 August 2022 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 6 May 2022 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 09 August 2022, as announced on 09 August 2022.

Date of purchase: 09 August 2022

Aggregate number of ordinary shares purchased: 34,700

Lowest price paid per share: £ 49.1800

Highest price paid per share: £ 49.9800

Average price paid per share: £ 49.5554

The Company intends to hold the purchased shares in treasury.

Following the above transaction, the Company holds 3,736,108 of its ordinary shares in treasury and has 183,981,612 shares in issue (excluding treasury shares).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720);

Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Amy Shields (+44 (0)7881 035 550); Claire Scicluna (+44 (0)7776 778 808)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 34,700 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 09 August 2022

Investment firm: GSI

Aggregate information:



London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 27,200 - 7,500 - Highest price paid (per ordinary share) £ 49.9800 - £ 49.9400 - Lowest price paid (per ordinary share) £ 49.1800 - £ 49.2200 - Volume weighted average price paid (per ordinary share) £ 49.5538 - £ 49.5612 -

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 09/08/2022 08:57:48 BST 88 49.1900 XLON 595042628541844 09/08/2022 08:57:48 BST 55 49.1900 XLON 595042628541848 09/08/2022 08:57:48 BST 3 49.1900 XLON 595042628541849 09/08/2022 09:01:22 BST 240 49.2200 XLON 595042628542151 09/08/2022 09:01:38 BST 132 49.1800 XLON 595042628542190 09/08/2022 09:06:26 BST 93 49.3600 XLON 595042628542679 09/08/2022 09:06:26 BST 69 49.3600 XLON 595042628542691 09/08/2022 09:06:26 BST 30 49.3600 XLON 595042628542690 09/08/2022 09:06:26 BST 55 49.3600 XLON 595042628542689 09/08/2022 09:06:26 BST 30 49.3600 XLON 595042628542695 09/08/2022 09:06:26 BST 6 49.3600 XLON 595042628542694 09/08/2022 09:06:26 BST 11 49.3600 XLON 595042628542693 09/08/2022 09:06:26 BST 53 49.3600 XLON 595042628542696 09/08/2022 09:06:26 BST 62 49.3600 XLON 595042628542692 09/08/2022 09:06:38 BST 14 49.4900 XLON 595042628542777 09/08/2022 09:06:56 BST 30 49.4700 XLON 595042628542803 09/08/2022 09:06:56 BST 18 49.4700 XLON 595042628542802 09/08/2022 09:06:57 BST 6 49.4500 XLON 595042628542814 09/08/2022 09:06:57 BST 44 49.4500 XLON 595042628542815 09/08/2022 09:07:02 BST 30 49.4300 XLON 595042628542834 09/08/2022 09:07:02 BST 68 49.4200 XLON 595042628542833 09/08/2022 09:07:02 BST 30 49.4100 XLON 595042628542830 09/08/2022 09:07:02 BST 30 49.4200 XLON 595042628542832 09/08/2022 09:07:02 BST 68 49.4300 XLON 595042628542835 09/08/2022 09:07:02 BST 50 49.4100 XLON 595042628542831 09/08/2022 09:07:02 BST 10 49.4400 XLON 595042628542836 09/08/2022 09:16:06 BST 184 49.5600 XLON 595042628543535 09/08/2022 09:16:09 BST 22 49.5400 XLON 595042628543545 09/08/2022 09:16:12 BST 45 49.5400 XLON 595042628543548 09/08/2022 09:16:12 BST 69 49.5400 XLON 595042628543549 09/08/2022 09:17:58 BST 77 49.5500 XLON 595042628543689 09/08/2022 09:18:23 BST 61 49.5400 XLON 595042628543731 09/08/2022 09:18:59 BST 77 49.5200 XLON 595042628543774 09/08/2022 09:21:09 BST 50 49.6900 XLON 595042628543895 09/08/2022 09:21:09 BST 96 49.6900 XLON 595042628543894 09/08/2022 09:24:34 BST 59 49.7200 XLON 595042628544180 09/08/2022 09:24:34 BST 65 49.7300 XLON 595042628544182 09/08/2022 09:25:41 BST 179 49.6800 XLON 595042628544265 09/08/2022 09:25:41 BST 58 49.6800 XLON 595042628544264 09/08/2022 09:25:42 BST 71 49.6700 XLON 595042628544269 09/08/2022 09:28:05 BST 18 49.6800 XLON 595042628544459 09/08/2022 09:28:05 BST 87 49.6800 XLON 595042628544458 09/08/2022 09:31:44 BST 15 49.7200 XLON 595042628544800 09/08/2022 09:31:44 BST 131 49.7200 XLON 595042628544801 09/08/2022 09:31:44 BST 112 49.7100 XLON 595042628544804 09/08/2022 09:33:57 BST 68 49.6700 XLON 595042628545003 09/08/2022 09:33:57 BST 103 49.6400 XLON 595042628545009 09/08/2022 09:37:24 BST 127 49.6300 XLON 595042628545214 09/08/2022 09:37:24 BST 86 49.5800 XLON 595042628545224 09/08/2022 09:37:33 BST 54 49.5400 CHIX 120000H4E 09/08/2022 09:37:33 BST 64 49.5400 CHIX 120000H4F 09/08/2022 09:40:49 BST 66 49.3500 XLON 595042628545459 09/08/2022 09:40:59 BST 54 49.2800 CHIX 120000HDP 09/08/2022 09:40:59 BST 10 49.2800 CHIX 120000HDQ 09/08/2022 09:43:06 BST 167 49.2800 XLON 595042628545601 09/08/2022 09:43:11 BST 107 49.2500 XLON 595042628545625 09/08/2022 09:43:58 BST 71 49.2700 XLON 595042628545680 09/08/2022 09:44:58 BST 136 49.2200 XLON 595042628545796 09/08/2022 09:47:53 BST 259 49.3400 XLON 595042628545997 09/08/2022 09:55:01 BST 187 49.4400 XLON 595042628546649 09/08/2022 09:55:01 BST 77 49.4400 CHIX 120000J65 09/08/2022 09:55:01 BST 57 49.4400 CHIX 120000J6E 09/08/2022 09:55:01 BST 28 49.4400 CHIX 120000J6F 09/08/2022 09:55:01 BST 64 49.4400 XLON 595042628546652 09/08/2022 09:56:47 BST 52 49.4300 XLON 595042628546789 09/08/2022 09:56:48 BST 54 49.5000 XLON 595042628546806 09/08/2022 09:58:45 BST 52 49.5500 CHIX 120000JLS 09/08/2022 10:00:05 BST 143 49.5200 XLON 595042628547133 09/08/2022 10:01:27 BST 52 49.5200 CHIX 120000JV7 09/08/2022 10:04:15 BST 80 49.5400 CHIX 120000K5A 09/08/2022 10:06:52 BST 193 49.5000 XLON 595042628547699 09/08/2022 10:07:46 BST 37 49.5500 CHIX 120000KIQ 09/08/2022 10:09:48 BST 42 49.5600 XLON 595042628548018 09/08/2022 10:09:48 BST 85 49.5600 XLON 595042628548017 09/08/2022 10:09:48 BST 36 49.5600 XLON 595042628548021 09/08/2022 10:09:48 BST 202 49.5600 XLON 595042628548020 09/08/2022 10:14:40 BST 199 49.5300 XLON 595042628548352 09/08/2022 10:14:40 BST 7 49.5300 XLON 595042628548350 09/08/2022 10:14:40 BST 31 49.5300 XLON 595042628548351 09/08/2022 10:13:52 BST 19 49.5600 CHIX 120000L6L 09/08/2022 10:13:52 BST 30 49.5600 CHIX 120000L6K 09/08/2022 10:13:57 BST 7 49.5600 CHIX 120000L6N 09/08/2022 10:14:40 BST 48 49.5200 CHIX 120000L9I 09/08/2022 10:14:40 BST 55 49.5200 XLON 595042628548364 09/08/2022 10:16:17 BST 78 49.5000 CHIX 120000LF7 09/08/2022 10:16:49 BST 81 49.5000 CHIX 120000LHT 09/08/2022 10:17:23 BST 108 49.5000 CHIX 120000LJE 09/08/2022 10:19:02 BST 35 49.4700 XLON 595042628548768 09/08/2022 10:19:02 BST 91 49.4700 XLON 595042628548769 09/08/2022 10:19:02 BST 8 49.4600 XLON 595042628548777 09/08/2022 10:19:02 BST 55 49.4500 XLON 595042628548775 09/08/2022 10:19:02 BST 25 49.4500 XLON 595042628548776 09/08/2022 10:19:02 BST 53 49.4500 XLON 595042628548784 09/08/2022 10:19:05 BST 56 49.4000 XLON 595042628548787 09/08/2022 10:23:49 BST 71 49.3500 XLON 595042628549177 09/08/2022 10:23:49 BST 12 49.3500 CHIX 120000MBY 09/08/2022 10:23:49 BST 73 49.3500 CHIX 120000MBZ 09/08/2022 10:23:49 BST 15 49.3500 CHIX 120000MC0 09/08/2022 10:26:18 BST 83 49.2900 XLON 595042628549396 09/08/2022 10:26:18 BST 54 49.2900 CHIX 120000MN2 09/08/2022 10:28:00 BST 79 49.2800 XLON 595042628549575 09/08/2022 10:35:13 BST 34 49.4100 CHIX 120000NSY 09/08/2022 10:35:13 BST 27 49.4100 CHIX 120000NSX 09/08/2022 10:35:13 BST 79 49.4100 XLON 595042628550071 09/08/2022 10:35:13 BST 101 49.4100 CHIX 120000NT2 09/08/2022 10:37:02 BST 67 49.4200 XLON 595042628550230 09/08/2022 10:37:02 BST 11 49.4200 XLON 595042628550229 09/08/2022 10:42:36 BST 164 49.4600 XLON 595042628550557 09/08/2022 10:42:36 BST 69 49.4600 XLON 595042628550559 09/08/2022 10:47:20 BST 109 49.4300 XLON 595042628550948 09/08/2022 10:51:08 BST 68 49.4200 XLON 595042628551242 09/08/2022 10:52:57 BST 130 49.3700 CHIX 120000POZ 09/08/2022 10:57:48 BST 74 49.3100 CHIX 120000QAP 09/08/2022 10:57:48 BST 21 49.3100 XLON 595042628552005 09/08/2022 10:57:48 BST 54 49.3100 XLON 595042628552006 09/08/2022 11:02:26 BST 83 49.2900 XLON 595042628552335 09/08/2022 11:05:00 BST 3 49.2400 XLON 595042628552710 09/08/2022 11:05:00 BST 103 49.2400 XLON 595042628552711 09/08/2022 11:05:00 BST 55 49.2400 CHIX 120000R72 09/08/2022 11:05:00 BST 6 49.2400 CHIX 120000R73 09/08/2022 11:16:02 BST 73 49.2200 CHIX 120000SLV 09/08/2022 11:16:04 BST 54 49.2000 XLON 595042628553755 09/08/2022 11:26:01 BST 72 49.2900 CHIX 120000TW5 09/08/2022 11:26:01 BST 57 49.2900 CHIX 120000TW6 09/08/2022 11:27:07 BST 147 49.3200 XLON 595042628554810 09/08/2022 11:27:08 BST 22 49.3000 XLON 595042628554822 09/08/2022 11:27:08 BST 53 49.3000 XLON 595042628554821 09/08/2022 11:30:09 BST 41 49.3900 XLON 595042628555117 09/08/2022 11:30:26 BST 41 49.3900 XLON 595042628555132 09/08/2022 11:32:29 BST 123 49.4200 XLON 595042628555321 09/08/2022 11:32:29 BST 81 49.4200 XLON 595042628555323 09/08/2022 11:35:03 BST 148 49.4700 XLON 595042628555658 09/08/2022 11:35:11 BST 63 49.4600 CHIX 120000V26 09/08/2022 11:36:55 BST 54 49.4400 CHIX 120000V9L 09/08/2022 11:37:58 BST 62 49.4800 XLON 595042628555984 09/08/2022 11:39:20 BST 54 49.4700 CHIX 120000VI6 09/08/2022 11:40:53 BST 53 49.4800 CHIX 120000VOQ 09/08/2022 11:40:53 BST 114 49.4800 XLON 595042628556261 09/08/2022 11:51:33 BST 52 49.5100 XLON 595042628556978 09/08/2022 11:52:22 BST 110 49.5200 XLON 595042628557069 09/08/2022 11:55:01 BST 90 49.5100 CHIX 120000X5J 09/08/2022 11:54:39 BST 100 49.5200 XLON 595042628557155 09/08/2022 11:54:39 BST 125 49.5200 XLON 595042628557156 09/08/2022 11:59:24 BST 65 49.4100 CHIX 120000XKS 09/08/2022 11:59:24 BST 116 49.4200 XLON 595042628557451 09/08/2022 12:04:39 BST 92 49.3500 CHIX 120000Y5Y 09/08/2022 12:04:39 BST 79 49.3000 XLON 595042628557823 09/08/2022 12:04:43 BST 60 49.2900 XLON 595042628557827 09/08/2022 12:09:08 BST 88 49.2600 XLON 595042628558079 09/08/2022 12:14:08 BST 1 49.3600 XLON 595042628558401 09/08/2022 12:14:08 BST 82 49.3600 XLON 595042628558402 09/08/2022 12:15:35 BST 92 49.3500 XLON 595042628558510 09/08/2022 12:22:09 BST 120 49.3300 XLON 595042628558958 09/08/2022 12:25:47 BST 19 49.3300 XLON 595042628559175 09/08/2022 12:25:47 BST 34 49.3300 XLON 595042628559174 09/08/2022 12:30:05 BST 120 49.3200 XLON 595042628559497 09/08/2022 12:38:59 BST 109 49.4300 XLON 595042628560056 09/08/2022 12:38:59 BST 67 49.4300 CHIX 1200011FH 09/08/2022 12:38:59 BST 173 49.4300 XLON 595042628560058 09/08/2022 12:38:59 BST 38 49.4300 CHIX 1200011FK 09/08/2022 12:38:59 BST 75 49.4300 CHIX 1200011FJ 09/08/2022 12:39:26 BST 57 49.4100 CHIX 1200011GY 09/08/2022 12:41:09 BST 87 49.3500 XLON 595042628560262 09/08/2022 12:46:55 BST 62 49.2600 XLON 595042628561031 09/08/2022 12:46:55 BST 55 49.2500 XLON 595042628561039 09/08/2022 12:46:55 BST 79 49.2500 XLON 595042628561038 09/08/2022 12:55:00 BST 140 49.3700 CHIX 1200013CL 09/08/2022 12:53:51 BST 232 49.3700 XLON 595042628561694 09/08/2022 12:59:59 BST 57 49.3400 XLON 595042628562015 09/08/2022 13:03:56 BST 57 49.4300 CHIX 1200014CN 09/08/2022 13:03:55 BST 34 49.4500 XLON 595042628562339 09/08/2022 13:03:55 BST 44 49.4500 XLON 595042628562338 09/08/2022 13:03:56 BST 55 49.4100 XLON 595042628562343 09/08/2022 13:04:57 BST 63 49.3400 XLON 595042628562408 09/08/2022 13:04:57 BST 21 49.3400 XLON 595042628562410 09/08/2022 13:04:57 BST 49 49.3400 XLON 595042628562411 09/08/2022 13:07:49 BST 45 49.3200 XLON 595042628562592 09/08/2022 13:07:49 BST 11 49.3200 XLON 595042628562593 09/08/2022 13:07:49 BST 61 49.3200 XLON 595042628562594 09/08/2022 13:10:45 BST 71 49.2800 XLON 595042628563016 09/08/2022 13:17:55 BST 115 49.3000 XLON 595042628563551 09/08/2022 13:17:55 BST 63 49.3100 CHIX 1200015Y0 09/08/2022 13:24:05 BST 50 49.3500 XLON 595042628564001 09/08/2022 13:24:05 BST 32 49.3500 XLON 595042628564000 09/08/2022 13:24:49 BST 158 49.3800 XLON 595042628564099 09/08/2022 13:24:49 BST 90 49.3700 CHIX 1200016NZ 09/08/2022 13:25:30 BST 8 49.3100 XLON 595042628564119 09/08/2022 13:29:17 BST 58 49.3500 XLON 595042628564338 09/08/2022 13:29:17 BST 12 49.3500 XLON 595042628564337 09/08/2022 13:29:41 BST 185 49.3300 XLON 595042628564370 09/08/2022 13:36:55 BST 103 49.4200 CHIX 1200017Y9 09/08/2022 13:38:59 BST 59 49.4400 CHIX 12000184J 09/08/2022 13:38:59 BST 127 49.4400 XLON 595042628565024 09/08/2022 13:38:59 BST 36 49.4300 XLON 595042628565040 09/08/2022 13:38:59 BST 19 49.4300 XLON 595042628565039 09/08/2022 13:39:00 BST 54 49.4100 XLON 595042628565043 09/08/2022 13:41:28 BST 44 49.4300 XLON 595042628565222 09/08/2022 13:44:00 BST 76 49.4100 XLON 595042628565443 09/08/2022 13:44:00 BST 48 49.4100 CHIX 1200018L3 09/08/2022 13:44:00 BST 56 49.4100 CHIX 1200018L2 09/08/2022 13:45:17 BST 21 49.4200 XLON 595042628565558 09/08/2022 13:45:17 BST 141 49.4200 XLON 595042628565557 09/08/2022 13:51:01 BST 54 49.5200 XLON 595042628566026 09/08/2022 13:51:01 BST 49 49.5000 XLON 595042628566034 09/08/2022 13:51:01 BST 15 49.5000 XLON 595042628566035 09/08/2022 13:52:04 BST 52 49.5000 XLON 595042628566080 09/08/2022 13:54:40 BST 15 49.5300 XLON 595042628566245 09/08/2022 13:54:40 BST 137 49.5300 XLON 595042628566244 09/08/2022 13:56:34 BST 56 49.5300 CHIX 1200019V5 09/08/2022 13:58:23 BST 30 49.5400 CHIX 120001A1N 09/08/2022 13:58:23 BST 69 49.5400 CHIX 120001A1O 09/08/2022 13:59:02 BST 41 49.5500 XLON 595042628566541 09/08/2022 13:59:02 BST 7 49.5500 XLON 595042628566542 09/08/2022 13:59:02 BST 23 49.5500 XLON 595042628566543 09/08/2022 13:59:02 BST 50 49.5500 XLON 595042628566540 09/08/2022 14:00:10 BST 131 49.5700 XLON 595042628566653 09/08/2022 14:00:10 BST 126 49.5700 XLON 595042628566652 09/08/2022 14:02:22 BST 135 49.5200 XLON 595042628566898 09/08/2022 14:02:22 BST 54 49.5200 CHIX 120001AMM 09/08/2022 14:04:31 BST 76 49.4900 XLON 595042628567077 09/08/2022 14:04:41 BST 54 49.4500 XLON 595042628567082 09/08/2022 14:05:51 BST 113 49.4300 XLON 595042628567208 09/08/2022 14:05:51 BST 64 49.4300 CHIX 120001B17 09/08/2022 14:07:57 BST 16 49.4300 CHIX 120001BDC 09/08/2022 14:07:57 BST 40 49.4300 CHIX 120001BDD 09/08/2022 14:07:57 BST 78 49.4300 XLON 595042628567470 09/08/2022 14:11:40 BST 30 49.4300 XLON 595042628567817 09/08/2022 14:11:40 BST 90 49.4300 XLON 595042628567818 09/08/2022 14:12:14 BST 60 49.4300 CHIX 120001BY1 09/08/2022 14:15:17 BST 114 49.4000 XLON 595042628568090 09/08/2022 14:18:34 BST 85 49.4200 XLON 595042628568380 09/08/2022 14:18:34 BST 22 49.4300 XLON 595042628568382 09/08/2022 14:18:34 BST 57 49.4300 XLON 595042628568383 09/08/2022 14:21:52 BST 56 49.4800 XLON 595042628568695 09/08/2022 14:21:52 BST 59 49.4800 CHIX 120001D49 09/08/2022 14:21:52 BST 59 49.4800 CHIX 120001D4F 09/08/2022 14:24:06 BST 22 49.4600 XLON 595042628568839 09/08/2022 14:24:06 BST 49 49.4600 XLON 595042628568838 09/08/2022 14:24:06 BST 44 49.4600 XLON 595042628568840 09/08/2022 14:24:53 BST 13 49.4800 XLON 595042628568941 09/08/2022 14:24:53 BST 86 49.4800 XLON 595042628568940 09/08/2022 14:28:58 BST 44 49.5200 XLON 595042628569366 09/08/2022 14:28:58 BST 34 49.5200 XLON 595042628569365 09/08/2022 14:29:30 BST 56 49.5300 CHIX 120001EDJ 09/08/2022 14:29:30 BST 180 49.5200 XLON 595042628569564 09/08/2022 14:29:56 BST 107 49.5000 XLON 595042628569653 09/08/2022 14:31:05 BST 93 49.5200 CHIX 120001F7Z 09/08/2022 14:31:05 BST 73 49.5200 XLON 595042628570352 09/08/2022 14:31:05 BST 96 49.5200 XLON 595042628570353 09/08/2022 14:31:27 BST 49 49.4200 CHIX 120001FDP 09/08/2022 14:31:27 BST 17 49.4200 CHIX 120001FDS 09/08/2022 14:32:22 BST 3 49.4000 XLON 595042628570833 09/08/2022 14:32:22 BST 59 49.4000 XLON 595042628570832 09/08/2022 14:32:49 BST 102 49.4200 XLON 595042628570979 09/08/2022 14:33:18 BST 69 49.4500 XLON 595042628571122 09/08/2022 14:34:51 BST 32 49.5500 XLON 595042628571453 09/08/2022 14:34:51 BST 24 49.5500 XLON 595042628571452 09/08/2022 14:34:51 BST 57 49.5500 CHIX 120001GMD 09/08/2022 14:35:09 BST 216 49.5600 XLON 595042628571509 09/08/2022 14:36:20 BST 147 49.5700 XLON 595042628571838 09/08/2022 14:36:30 BST 66 49.5300 XLON 595042628571874 09/08/2022 14:37:25 BST 137 49.5700 XLON 595042628572045 09/08/2022 14:37:34 BST 56 49.5600 XLON 595042628572069 09/08/2022 14:38:36 BST 189 49.5700 XLON 595042628572284 09/08/2022 14:40:23 BST 53 49.6500 XLON 595042628572706 09/08/2022 14:40:39 BST 53 49.6500 XLON 595042628572754 09/08/2022 14:40:41 BST 95 49.6500 XLON 595042628572767 09/08/2022 14:41:30 BST 26 49.7400 XLON 595042628572952 09/08/2022 14:43:13 BST 27 49.8500 XLON 595042628573263 09/08/2022 14:43:13 BST 30 49.8500 XLON 595042628573264 09/08/2022 14:43:30 BST 185 49.8400 XLON 595042628573288 09/08/2022 14:43:30 BST 30 49.8400 XLON 595042628573289 09/08/2022 14:43:30 BST 1 49.8400 XLON 595042628573291 09/08/2022 14:43:30 BST 84 49.8400 XLON 595042628573290 09/08/2022 14:43:47 BST 14 49.8400 CHIX 120001JA4 09/08/2022 14:44:12 BST 21 49.9100 CHIX 120001JCG 09/08/2022 14:44:22 BST 90 49.8900 CHIX 120001JDH 09/08/2022 14:44:22 BST 66 49.8900 XLON 595042628573407 09/08/2022 14:44:32 BST 64 49.8900 XLON 595042628573426 09/08/2022 14:44:24 BST 42 49.9000 XLON 595042628573411 09/08/2022 14:44:24 BST 21 49.9000 XLON 595042628573410 09/08/2022 14:44:32 BST 50 49.8900 XLON 595042628573430 09/08/2022 14:44:32 BST 126 49.8900 XLON 595042628573429 09/08/2022 14:44:32 BST 42 49.9000 CHIX 120001JEL 09/08/2022 14:44:32 BST 42 49.9000 CHIX 120001JEM 09/08/2022 14:45:19 BST 8 49.9200 XLON 595042628573696 09/08/2022 14:45:19 BST 111 49.9200 XLON 595042628573695 09/08/2022 14:46:10 BST 79 49.9100 XLON 595042628573777 09/08/2022 14:46:20 BST 64 49.8500 CHIX 120001K6F 09/08/2022 14:46:20 BST 68 49.8500 CHIX 120001K6G 09/08/2022 14:47:19 BST 144 49.8600 XLON 595042628574004 09/08/2022 14:47:19 BST 35 49.8600 CHIX 120001KG0 09/08/2022 14:47:32 BST 2 49.8600 CHIX 120001KI4 09/08/2022 14:47:32 BST 72 49.8600 CHIX 120001KI3 09/08/2022 14:47:32 BST 145 49.8600 XLON 595042628574033 09/08/2022 14:48:35 BST 56 49.9500 XLON 595042628574255 09/08/2022 14:49:00 BST 125 49.9500 XLON 595042628574341 09/08/2022 14:49:00 BST 89 49.9500 XLON 595042628574343 09/08/2022 14:49:00 BST 81 49.9100 CHIX 120001KYV 09/08/2022 14:49:01 BST 75 49.9100 CHIX 120001KYW 09/08/2022 14:49:01 BST 61 49.9000 CHIX 120001KYZ 09/08/2022 14:50:40 BST 85 49.9800 XLON 595042628574644 09/08/2022 14:50:47 BST 30 49.9700 XLON 595042628574683 09/08/2022 14:50:47 BST 34 49.9700 XLON 595042628574682 09/08/2022 14:50:47 BST 67 49.9700 XLON 595042628574684 09/08/2022 14:50:47 BST 17 49.9700 XLON 595042628574689 09/08/2022 14:50:47 BST 46 49.9700 XLON 595042628574690 09/08/2022 14:50:52 BST 96 49.9200 CHIX 120001LJ9 09/08/2022 14:51:46 BST 76 49.8700 XLON 595042628574853 09/08/2022 14:51:46 BST 69 49.8700 CHIX 120001LRL 09/08/2022 14:53:30 BST 85 49.8200 XLON 595042628575213 09/08/2022 14:53:30 BST 54 49.8200 CHIX 120001MAH 09/08/2022 14:53:23 BST 8 49.8500 XLON 595042628575178 09/08/2022 14:53:23 BST 45 49.8500 XLON 595042628575177 09/08/2022 14:53:30 BST 59 49.8200 XLON 595042628575235 09/08/2022 14:53:30 BST 30 49.8200 XLON 595042628575234 09/08/2022 14:53:30 BST 2 49.8200 XLON 595042628575233 09/08/2022 14:54:08 BST 94 49.7800 XLON 595042628575419 09/08/2022 14:54:08 BST 92 49.7800 XLON 595042628575427 09/08/2022 14:54:43 BST 61 49.8100 XLON 595042628575544 09/08/2022 14:58:04 BST 180 49.9100 XLON 595042628576139 09/08/2022 14:58:04 BST 75 49.9100 XLON 595042628576140 09/08/2022 14:58:04 BST 101 49.9100 XLON 595042628576141 09/08/2022 14:58:46 BST 117 49.9400 XLON 595042628576291 09/08/2022 14:58:46 BST 57 49.9400 CHIX 120001NSX 09/08/2022 14:58:46 BST 80 49.9400 XLON 595042628576293 09/08/2022 14:59:21 BST 92 49.9500 XLON 595042628576425 09/08/2022 15:00:03 BST 54 49.9400 CHIX 120001O6Q 09/08/2022 15:00:03 BST 74 49.9400 XLON 595042628576695 09/08/2022 15:00:25 BST 63 49.8800 XLON 595042628576764 09/08/2022 15:00:25 BST 127 49.8800 CHIX 120001OAA 09/08/2022 15:01:34 BST 79 49.7400 XLON 595042628577031 09/08/2022 15:01:34 BST 58 49.7400 CHIX 120001ORX 09/08/2022 15:01:34 BST 54 49.7300 XLON 595042628577036 09/08/2022 15:01:34 BST 83 49.6900 CHIX 120001OSI 09/08/2022 15:03:31 BST 191 49.7100 XLON 595042628577321 09/08/2022 15:05:33 BST 6 49.7100 XLON 595042628577670 09/08/2022 15:05:51 BST 113 49.6800 XLON 595042628577725 09/08/2022 15:07:29 BST 143 49.6800 XLON 595042628578066 09/08/2022 15:07:29 BST 67 49.6800 CHIX 120001QHD 09/08/2022 15:07:49 BST 42 49.6500 XLON 595042628578241 09/08/2022 15:08:08 BST 34 49.6500 XLON 595042628578315 09/08/2022 15:08:28 BST 176 49.6500 XLON 595042628578380 09/08/2022 15:08:28 BST 11 49.6500 XLON 595042628578383 09/08/2022 15:08:28 BST 57 49.6500 XLON 595042628578384 09/08/2022 15:09:00 BST 60 49.6300 XLON 595042628578463 09/08/2022 15:09:00 BST 77 49.6300 CHIX 120001QV9 09/08/2022 15:09:06 BST 59 49.5700 XLON 595042628578514 09/08/2022 15:09:06 BST 50 49.5700 XLON 595042628578515 09/08/2022 15:09:48 BST 59 49.5900 CHIX 120001R3B 09/08/2022 15:10:02 BST 70 49.5700 XLON 595042628578744 09/08/2022 15:11:54 BST 63 49.6600 XLON 595042628579196 09/08/2022 15:13:08 BST 181 49.7000 XLON 595042628579322 09/08/2022 15:12:58 BST 54 49.7200 XLON 595042628579294 09/08/2022 15:13:08 BST 87 49.7000 CHIX 120001S33 09/08/2022 15:13:25 BST 88 49.6800 XLON 595042628579387 09/08/2022 15:14:57 BST 125 49.6700 XLON 595042628579640 09/08/2022 15:15:45 BST 53 49.6000 CHIX 120001SXK 09/08/2022 15:16:27 BST 8 49.6300 XLON 595042628579989 09/08/2022 15:18:05 BST 31 49.7500 XLON 595042628580320 09/08/2022 15:18:09 BST 32 49.7500 XLON 595042628580333 09/08/2022 15:18:24 BST 6 49.7500 XLON 595042628580436 09/08/2022 15:19:41 BST 86 49.7500 CHIX 120001U28 09/08/2022 15:19:41 BST 190 49.7500 XLON 595042628580736 09/08/2022 15:19:45 BST 184 49.7500 XLON 595042628580741 09/08/2022 15:19:45 BST 61 49.7500 CHIX 120001U30 09/08/2022 15:20:50 BST 59 49.7200 CHIX 120001UEA 09/08/2022 15:20:50 BST 55 49.7300 XLON 595042628581083 09/08/2022 15:20:50 BST 39 49.7300 XLON 595042628581085 09/08/2022 15:20:50 BST 3 49.7300 XLON 595042628581084 09/08/2022 15:21:34 BST 52 49.7200 XLON 595042628581232 09/08/2022 15:21:37 BST 52 49.7100 XLON 595042628581233 09/08/2022 15:22:16 BST 143 49.7300 XLON 595042628581339 09/08/2022 15:22:04 BST 84 49.7400 XLON 595042628581302 09/08/2022 15:22:16 BST 64 49.7300 XLON 595042628581340 09/08/2022 15:23:04 BST 57 49.6800 CHIX 120001V00 09/08/2022 15:23:04 BST 7 49.6800 XLON 595042628581466 09/08/2022 15:23:04 BST 52 49.6800 XLON 595042628581465 09/08/2022 15:24:15 BST 6 49.6400 XLON 595042628581687 09/08/2022 15:24:15 BST 77 49.6400 XLON 595042628581688 09/08/2022 15:24:58 BST 118 49.6100 XLON 595042628581902 09/08/2022 15:24:58 BST 72 49.6100 CHIX 120001VMP 09/08/2022 15:24:58 BST 71 49.6100 XLON 595042628581904 09/08/2022 15:28:25 BST 94 49.6200 XLON 595042628582554 09/08/2022 15:28:25 BST 5 49.6200 CHIX 120001WLH 09/08/2022 15:28:25 BST 71 49.6200 CHIX 120001WLG 09/08/2022 15:28:53 BST 36 49.6100 XLON 595042628582638 09/08/2022 15:29:16 BST 52 49.6100 XLON 595042628582741 09/08/2022 15:29:28 BST 16 49.6000 XLON 595042628582767 09/08/2022 15:29:28 BST 36 49.6000 XLON 595042628582768 09/08/2022 15:29:43 BST 78 49.6200 XLON 595042628582907 09/08/2022 15:29:44 BST 61 49.6100 CHIX 120001X2O 09/08/2022 15:29:44 BST 18 49.6100 CHIX 120001X2N 09/08/2022 15:30:14 BST 100 49.6100 XLON 595042628583047 09/08/2022 15:31:05 BST 143 49.5900 XLON 595042628583259 09/08/2022 15:31:42 BST 79 49.5700 XLON 595042628583360 09/08/2022 15:33:05 BST 31 49.6000 XLON 595042628583790 09/08/2022 15:33:05 BST 96 49.6000 XLON 595042628583789 09/08/2022 15:35:05 BST 168 49.6200 XLON 595042628584266 09/08/2022 15:35:49 BST 99 49.6000 XLON 595042628584466 09/08/2022 15:35:49 BST 73 49.6000 XLON 595042628584472 09/08/2022 15:40:09 BST 82 49.5900 CHIX 120001ZS7 09/08/2022 15:40:09 BST 53 49.5900 CHIX 120001ZSC 09/08/2022 15:40:10 BST 82 49.5800 CHIX 120001ZSM 09/08/2022 15:40:10 BST 56 49.5700 CHIX 120001ZSU 09/08/2022 15:40:13 BST 187 49.5700 XLON 595042628585381 09/08/2022 15:41:18 BST 235 49.5900 XLON 595042628585572 09/08/2022 15:41:10 BST 58 49.6100 XLON 595042628585544 09/08/2022 15:41:12 BST 37 49.6100 XLON 595042628585547 09/08/2022 15:42:33 BST 150 49.6000 XLON 595042628585761 09/08/2022 15:42:33 BST 32 49.6000 XLON 595042628585762 09/08/2022 15:44:32 BST 160 49.5900 XLON 595042628586205 09/08/2022 15:44:32 BST 106 49.5900 CHIX 12000210X 09/08/2022 15:46:09 BST 42 49.5100 CHIX 1200021G1 09/08/2022 15:46:09 BST 11 49.5100 CHIX 1200021G2 09/08/2022 15:46:31 BST 202 49.5000 XLON 595042628586717 09/08/2022 15:48:20 BST 43 49.5400 XLON 595042628587116 09/08/2022 15:48:20 BST 21 49.5400 XLON 595042628587117 09/08/2022 15:48:20 BST 41 49.5400 XLON 595042628587119 09/08/2022 15:50:11 BST 198 49.5700 XLON 595042628587421 09/08/2022 15:50:11 BST 20 49.5700 XLON 595042628587422 09/08/2022 15:50:16 BST 53 49.5500 XLON 595042628587511 09/08/2022 15:51:30 BST 80 49.6000 CHIX 1200023IR 09/08/2022 15:51:39 BST 90 49.6000 XLON 595042628587966 09/08/2022 15:51:39 BST 16 49.6000 XLON 595042628587965 09/08/2022 15:53:05 BST 97 49.6100 CHIX 1200023X7 09/08/2022 15:53:54 BST 68 49.6200 XLON 595042628588388 09/08/2022 15:54:50 BST 41 49.6200 XLON 595042628588530 09/08/2022 15:55:24 BST 57 49.6000 CHIX 1200024LV 09/08/2022 15:54:55 BST 43 49.6200 XLON 595042628588546 09/08/2022 15:55:09 BST 46 49.6200 XLON 595042628588577 09/08/2022 15:55:09 BST 7 49.6200 XLON 595042628588578 09/08/2022 15:55:24 BST 259 49.6000 XLON 595042628588668 09/08/2022 15:58:12 BST 53 49.6400 CHIX 1200025CX 09/08/2022 15:58:12 BST 80 49.6400 XLON 595042628589360 09/08/2022 15:58:12 BST 61 49.6300 CHIX 1200025D2 09/08/2022 15:58:53 BST 177 49.6300 XLON 595042628589469 09/08/2022 15:59:31 BST 73 49.6100 XLON 595042628589667 09/08/2022 15:59:31 BST 13 49.6100 XLON 595042628589669 09/08/2022 15:59:31 BST 42 49.6100 XLON 595042628589668 09/08/2022 16:00:13 BST 100 49.5800 XLON 595042628589866 09/08/2022 16:00:13 BST 59 49.5800 CHIX 12000261H 09/08/2022 16:01:21 BST 80 49.6100 XLON 595042628590104 09/08/2022 16:01:27 BST 57 49.6000 XLON 595042628590127 09/08/2022 16:04:18 BST 238 49.6000 XLON 595042628590864 09/08/2022 16:04:15 BST 61 49.6100 CHIX 1200027H2 09/08/2022 16:04:43 BST 23 49.6000 XLON 595042628590998 09/08/2022 16:04:43 BST 36 49.6000 XLON 595042628590997 09/08/2022 16:04:47 BST 63 49.5800 XLON 595042628591019 09/08/2022 16:05:30 BST 84 49.5100 CHIX 1200027XT 09/08/2022 16:05:30 BST 53 49.5100 XLON 595042628591148 09/08/2022 16:05:56 BST 78 49.4700 XLON 595042628591194 09/08/2022 16:06:59 BST 55 49.4900 XLON 595042628591392 09/08/2022 16:09:43 BST 12 49.5300 XLON 595042628592062 09/08/2022 16:09:43 BST 9 49.5300 XLON 595042628592061 09/08/2022 16:09:50 BST 64 49.5200 XLON 595042628592090 09/08/2022 16:10:00 BST 207 49.5100 XLON 595042628592127 09/08/2022 16:10:00 BST 73 49.5100 CHIX 1200029A5 09/08/2022 16:10:58 BST 94 49.5000 XLON 595042628592303 09/08/2022 16:12:08 BST 58 49.5500 XLON 595042628592569 09/08/2022 16:12:29 BST 54 49.5700 XLON 595042628592649 09/08/2022 16:13:02 BST 74 49.5600 XLON 595042628592762 09/08/2022 16:13:20 BST 131 49.5600 CHIX 120002AAT 09/08/2022 16:15:10 BST 69 49.6300 XLON 595042628593209 09/08/2022 16:15:10 BST 25 49.6300 XLON 595042628593208 09/08/2022 16:17:09 BST 182 49.5800 XLON 595042628593670 09/08/2022 16:17:09 BST 54 49.5800 CHIX 120002BFD 09/08/2022 16:17:09 BST 73 49.5800 XLON 595042628593674 09/08/2022 16:18:15 BST 65 49.5800 XLON 595042628593961 09/08/2022 16:18:58 BST 82 49.5800 XLON 595042628594182 09/08/2022 16:18:58 BST 54 49.5800 CHIX 120002C3K 09/08/2022 16:19:50 BST 58 49.5700 XLON 595042628594394 09/08/2022 16:20:43 BST 82 49.5400 XLON 595042628594613 09/08/2022 16:22:15 BST 61 49.5800 XLON 595042628594923 09/08/2022 16:23:49 BST 72 49.5400 XLON 595042628595324 09/08/2022 16:23:22 BST 91 49.5400 CHIX 120002DPW 09/08/2022 16:23:32 BST 53 49.5600 XLON 595042628595256 09/08/2022 16:23:49 BST 43 49.5200 XLON 595042628595327 09/08/2022 16:23:49 BST 55 49.5300 XLON 595042628595328 09/08/2022 16:23:49 BST 20 49.5300 XLON 595042628595329 09/08/2022 16:23:49 BST 24 49.5200 CHIX 120002DVD 09/08/2022 16:24:54 BST 81 49.5700 XLON 595042628595685 09/08/2022 16:25:34 BST 10 49.5500 XLON 595042628595928 09/08/2022 16:25:34 BST 127 49.5500 XLON 595042628595927 09/08/2022 16:26:00 BST 85 49.5500 XLON 595042628596144 09/08/2022 16:26:00 BST 52 49.5500 XLON 595042628596145 09/08/2022 16:26:54 BST 94 49.5500 CHIX 120002FAB 09/08/2022 16:27:47 BST 90 49.5100 XLON 595042628596690 09/08/2022 16:29:39 BST 75 49.5900 CHIX 120002GKJ

