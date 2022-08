Im Rahmen seiner Partnerschaft mit der Green Hydrogen Organisation (GH2) wird Hy Stor Energy zudem die erste nordamerikanische Sektion der Youth for Green Hydrogen gründen

Hy Stor Energy LP (Hy Stor Energy), ein Unternehmen, das im US-Bundesstaat Mississippi Pionierarbeit bei der Herstellung von grünem Wasserstoff aus erneuerbaren Energien und der Energiespeicherung in großem Maßstab leistet, hat heute seine Partnerschaft mit der Green Hydrogen Organisation (GH2) bekannt gegeben, um als erstes Fördermitglied in Nordamerika für den Green Hydrogen Standard von GH2 auf dem gesamten Kontinent und weltweit einzutreten. Durch die Einführung dieses Standards des weltweit ersten dieser Art wird Hy Stor Energy Wasserstoff für seinen mit Spannung erwarteten Mississippi Clean Hydrogen Hub und alle kommenden Projekte zu 100 Prozent oder annähernd 100 Prozent aus erneuerbaren Energien und praktisch frei von Treibhausgasemissionen produzieren.

"Der GH2-Standard verschafft Investoren und anderen Stakeholdern die Gewissheit und Transparenz, dass es sich bei grünem Wasserstoff um nichts anderes handelt als Wasserstoff, der unter Verwendung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen hergestellt wird und die höchsten Standards im Hinblick auf Emissionen, ESG und die Ziele nachhaltiger Entwicklung erfüllt", so Malcolm Turnbull, Chairman bei GH2. "Wir sind sehr erfreut, dass sich Hy Stor Energy für unseren Standard in ganz Nordamerika stark machen wird und dazu verpflichtet hat, ihn bei allen seinen Projekten einzuhalten."

Mit der Einführung des Standards für die Produktion von grünem Wasserstoff soll die rasche Dekarbonisierung von Sektoren wie Stahl, Zement, Seeschifffahrt und Luftfahrt vorangetrieben werden, bei denen der Umstieg besonders schwierig ist, um die dringenden Netto-Null- und Dekarbonisierungsziele zu erreichen. Projekte für grünen Wasserstoff, die den GH2-Standard erfüllen, erhalten eine Lizenz zur Verwendung der Kennzeichnung "GH2 Green Hydrogen" und sind dazu berechtigt, GH2-Ursprungszertifikate für grünen Wasserstoff und Derivate wie grünes Ammoniak zu erhalten und zu handeln. Da sich die meisten Projekte noch in einer frühen Entwurfsphase befinden wie etwa der Mississippi Clean Hydrogen Hub von Hy Stor Energy -, wird das Projekt von unabhängigen Experten unter Anwendung des Standards geprüft, um mögliche Probleme oder Bedenken aufzuzeigen, die ein Hindernis für die Zertifizierung darstellen könnten.

"Die Verabschiedung des Inflation Reduction Act (IRA) bedeutet einen Paradigmenwechsel für die Energieinnovation in diesem Land. Während die Energiewende weiter Fahrt aufnimmt, lobt GSREIA Hy Stor Energy und die Green Hydrogen Organization für die Entwicklung eines Goldstandards für grünen Wasserstoff. Als GSREIA akzeptieren und unterstützen wir die Kriterien und werden uns dafür einsetzen, dass der Standard in unserer Golfregion und darüber hinaus eingeführt wird", kommentiert Stephen Wright, Executive Director bei der Gulf States Renewable Energy Industry Association.

Außerdem unterstützt Hy Stor Energy die Youth for Green Hydrogen eine integrative Bewegung junger Menschen, die sich für eine schnellere Umsetzung von Lösungen zur Überwindung der Klimakrise und die Skalierung von grünem Wasserstoff einsetzt und die Gründung der ersten nordamerikanischen Sektion der Gruppe. Zusammen mit Youth for Green Hydrogen und anderen Organisationen wie Universitäten und nationalen Labors entwickelt Hy Stor Energy einen positiven Maßnahmenkatalog, um konkrete Ziele in den Bereichen Bildung und Interessenvertretung zu verwirklichen.

"Wir begrüßen unsere Partnerschaft mit Hy Stor Energy, die das Ziel verfolgt, die Beteiligung der Jugend und Partnerschaften zur Förderung innovativer grüner Wasserstofftechnologien und Klimalösungen unter der Leitung von jungen Menschen in Nordamerika und rund um den Globus zu stärken", berichtet Sailesh Singal, Mitbegründer von Youth For Green Hydrogen.

Während die Wasserstoffbranche in den USA aufgrund der Entwicklung des H2Hub-Programms des Energieministeriums und der Wasserstoff-Steuergutschrift wächst, treiben viele Unternehmen in den USA die Verwendung von blauem Wasserstoff statt grünem und erneuerbarem Wasserstoff voran. Um eine radikale Senkung schädlicher Emissionen zu erreichen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Wasserstoffbranche auf den Goldstandard der Produktion setzt, ohne zusätzliches Kohlendioxid und Methan zu emittieren. Diese langfristige Investition in eine grüne Wasserstoffinfrastruktur bietet den zusätzlichen Vorteil, dass diese jahrzehntelang nutzbar bleibt und das Risiko sogenannter "stranded Assets" in unserer zukünftigen Energieinfrastruktur verringert. Hy Stor Energy fokussiert seine Anstrengungen auf die dringende Notwendigkeit, grünen Wasserstoff zu vermarkten, zu nutzen und zu skalieren, um die Dekarbonisierungsziele zu erreichen und den Klimawandel abzumildern.

"Nach der Verabschiedung des IRA des umfangreichsten Klimainvestitionsgesetz in der Geschichte der USA durch den Senat dürfen wir keine weitere Zeit verlieren, um die Produktion und Speicherung von grünem Wasserstoff zu ermöglichen, um saubere Luft, sauberes Wasser und die Gesundheit der heutigen und kommenden Generationen zu gewährleisten", so Laura L. Luce, CEO bei Hy Stor Energy. "Dieses Gesetz wird nicht nur Geschwindigkeit und Umfang der Produktion mit erneuerbarer Energie erhöhen, es beinhaltet auch weitreichende effektive Bestimmungen und Steuergutschriften, die Wasserstoff aus erneuerbaren Energien fördern und seine Einführung im ganzen Land beschleunigen. Hy Stor Energy steht bereit, den grünen Wasserstoff in Nordamerika in großem Maßstab einzuführen und eine Vorreiterrolle bei der Etablierung des Goldstandards für kohlenstoff- und methanfreien Wasserstoff zu übernehmen. Indem wir die Jugend der Welt dabei unterstützen, ihr Mitspracherecht bei diesem Prozess auszuüben, errichten wir ein solides Fundament für die grüne Wasserstoffwirtschaft durch Bildung, Inspiration, Unterstützung und Mentoring. Gleichzeitig werden wir uns auch künftig für mehr Vielfalt in den MINT-Fächern einsetzen."

Anfang dieses Jahres nahm das Hy Stor Energy-Team an der ersten GH2 Global Assembly in Barcelona teil, wo das Unternehmen den GH2 Green Hydrogen Standard und die Youth for Green Hydrogen Declaration unterzeichnete. Außerdem diskutierte Claire Behar, Chief Operation Officer von Hy Stor, mit Herrn Turnbull bei einem Kamingespräch über die Zukunft der grünen Wasserstoffbranche.

Für weitere Informationen über Hy Stor Energy besuchen Sie bitte www.hystorenergy.com.

Über Hy Stor Energy

Hy Stor Energy unterstützt den Übergang in eine fossilfreie Energiewirtschaft durch die Förderung von erneuerbarem Wasserstoff in großem Maßstab und die Entwicklung, Vermarktung und Inbetriebnahme von Hub-Projekten für erneuerbaren Wasserstoff. Laut der Definition des Unternehmens ist Wasserstoff nur dann grün, wenn dieser aus erneuerbaren Energien hergestellt wurde wie von der Green Hydrogen Organisation festgelegt. Große, vollständig integrierte Projekte produzieren, speichern und liefern zu 100 Prozent kohlenstofffreie Energie und versorgen die Kunden mit sicherer und zuverlässiger erneuerbarer Energie auf Abruf. Um die Kosten zu senken, kombinieren diese Projekte, die als Teil eines integrierten Hubs konzipiert sind, die Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff mit lokaler Langzeitspeicherung und Verteilung. Hy Stor Energy, das von der Veteranin der Energiespeicher- und Wasserstofftechnologiebranche, Laura L. Luce, geführt wird, verfügt über ein innovatives Team mit umfangreichem Know-how und ist Vorreiter bei der Revolution des erneuerbaren Wasserstoffs. Für weitere Informationen besuchen Sie www.hystorenergy.com.

Über die Green Hydrogen Organisation (GH2)

Die Green Hydrogen Organisation (GH2) widmet sich dem Ziel, die Produktion und Nutzung von grünem Wasserstoff weltweit in einer Vielzahl von Sektoren stark zu beschleunigen. Grüner Wasserstoff wird eine zügige Dekarbonisierung von Branchen wie Stahl, Zement, Düngemittel, Schifffahrt und Luftfahrt ermöglichen, die bisher nur begrenzte Fortschritte bei der Senkung ihrer Emissionen erzielt haben. Wir bringen Regierung, Industrie und Zivilgesellschaft zusammen, um eine schnelle Einführung von grünem Wasserstoff weltweit zu unterstützen.

Über Youth for Green Hydrogen

Youth for Green Hydrogen ist ein Netzwerk von engagierten jungen Frauen und Männern, die im Sektor des grünen Wasserstoffs tätig sind. Unser Ziel ist es, mehr junge Menschen zu beteiligen und ihre Führungsrolle im Bereich grüner Wasserstoff zu stärken, indem wir generationenübergreifende Partnerschaften in den Mittelpunkt unseres Ansatzes stellen.

Youth For Green Hydrogen ist eine integrative Bewegung junger Menschen, die Lösungen zur Überwindung der Klimakrise entwickeln. Nach unserer festen Überzeugung kann die Welt nur durch grüne Technologien die bestehende Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduzieren. Die Nutzung grüner Technologien schreitet zwar kontinuierlich voran, doch die Klimakrise ruft alle jungen Menschen dazu auf, sich für eine Gesellschaft auf der Basis erneuerbarer Energiequellen einzusetzen insbesondere des grünen Wasserstoffs.

Die Gruppe hat entscheidend zur Ausarbeitung der weltweit ersten Youth Declaration zu grünem Wasserstoff beigetragen, die von den Staats- und Regierungschefs auf der GH2 Assembly in Barcelona entgegengenommen wurde, und junge Menschen aus 64 Ländern mobilisiert, um schnellere Lösungen für das Klima auf der Grundlage von grünem Wasserstoff zu finden.

Youth Declaration zu GH2: https://www.y4gh2.org/wp-content/uploads/2022/06/Y4GH2-Declaration.pdf

