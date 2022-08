DGAP-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Verkauf

Adler Group S.A.: gibt den Verkauf von zwei Entwicklungsprojekten in Frankfurt bekannt



11.08.2022 / 07:00

Adler Group S. A. gibt den Verkauf von zwei Entwicklungsprojekten in Frankfurt bekannt Luxemburg, 11. August 2022 - Die Adler Group S. A. ("Adler Group") hat heute den Abschluss des Verkaufs der Entwicklungsprojekte Ostend Quartier und Westend Ensemble - Upper West - Lea B, beide in Frankfurt am Main, bekanntgegeben. Beide Projekte waren früher im Besitz der Consus Real Estate AG, eine Tochtergesellschaft der Adler Group. Die zwei Projekte sind in separaten Transaktionen an institutionelle Investoren verkauft worden. Beide Transaktionen wurden im August abgeschlossen und kombinierte Bareinnahmen von ca. 166 Mio. € sind eingegangen. Die Projektverbindlichkeiten einschließlich Zinsen in Höhe von 65 Mio. € im Zusammenhang mit einer Transaktion wurden vollständig zurückgezahlt. In dem herausfordernden Marktumfeld hat die Adler Group diese Projekte mit einem kombinierten Abschlag auf den Bruttovermögenswert (GAV) zum 31. Dezember 2021 von rund 13.6 % verkauft. Dies unterstreicht die Fähigkeit der Adler Group, ihr Versprechen einzulösen, die Liquiditätsposition im laufenden Geschäftsjahr und darüber hinaus weiter zu verbessern.

Kontakt Investor Relations:

T +352 278 456 710

F +352 203 015 00

E investorrelations@adler-group.com

