SilkRoad Technology, der führende Anbieter erstklassiger Onboarding-Software, der von HighBar Partners unterstützt wird, fügt Entelos Kandidatensuche und Rekrutierungsmarketing-Technologie zu seinen Fähigkeiten hinzu. Diese Technologie wird die erstklassigen Talentakquiselösungen von SilkRoad umgehend ergänzen, um ganzheitliche End-to-End-Erlebnisse zu bieten, von der Suche über die Einstellung bis zur Pensionierung. Darüber hinaus wird SilkRoad mit diesen neuen Funktionen Organisationen mit Unternehmenslösungen ausstatten, die beispiellose Rekrutierungs-, Marketing-, Kandidatenmanagement-, Onboarding- und Mobilitätsfunktionen bieten, die die Einstellungsgeschwindigkeit, die Bindung, das Engagement und den geleisteten Beitrag drastisch erhöhen.

Eine erstklassige End-to-End-Talentakquiselösung

Die Talentökonomie von heute erfordert dynamische Ansätze für die Talentakquise und die Mitarbeitererfahrung. Die veränderlichen Mitarbeiterpräferenzen und der verschärfte Wettbewerb um Talente erfordern, dass Unternehmen neu bewerten, wie sie Strategien und Technologien nutzen, um Talente leichter finden, einstellen und binden zu können. Angesichts der Knappheit an Talenten müssen moderne Unternehmen ihren traditionellen Einstellungsansatz ändern. Anstatt nach genau der Berufserfahrung zu suchen, die sie brauchen, müssen sie Mitarbeiter auf Grundlage ihrer Fähigkeiten und ihres Potenzials einstellen und dann schulen, um die nötige Erfahrung zu erhalten.

Um sich unserer neuen Arbeitswelt anzupassen, muss die Personalabteilung strategisch über traditionelle Ansätze zur Talentakquise hinausgehen und sich auf eine kontinuierliche, gezielte Interaktion während des gesamten Bewerbungs- und Einstellungsprozesses konzentrieren, um gefragte Talente zu gewinnen und zu binden. Die Hinzufügung von Fähigkeiten zur Kandidatensuche und zum Rekrutierungsmarketing ergänzt die Rekrutierungs- und Onboarding-Stärken von SilkRoad Technology und schafft so eine wirklich erstklassige End-to-End-Plattform für die Talentakquise, die den Kunden dabei hilft, Mitarbeiter auf intelligente Weise zu finden, anzuziehen, zu binden und auf ihr Unternehmen auszurichten. Dies ermöglicht den Kunden:

Talentstrategien zu entwickeln, die zeitgemäß sind. Die branchenführende Technologie in Kombination mit strategischen Best Practices schafft eine echte End-to-End-Lösung, die Funktionen für den gesamten Talentakquiseprozess und Mitarbeiterlebenszyklus liefert sowie für erstklassige, lebendige Erfahrungen sorgt, die zu besseren Geschäftsergebnissen führen.

Gefragte Talente zu finden und zu gewinnen, insbesondere aus unterrepräsentierten Gruppen. Die Kunden werden in der Lage sein, die Einstellungszeit zu verkürzen, indem sie basierend auf Geschlecht, Rasse, ethnischer Zugehörigkeit und Veteranenstatus schnell Kandidaten aus unterrepräsentierten Gruppen identifizieren, finden, interviewen, einstellen und einarbeiten können, um ihre Ziele in Bezug auf Vielfalt, Gerechtigkeit und Inklusion zu erreichen.

Mithilfe von On-Demand-Talentkampagnen hochkarätige Talentpools zu identifizieren und mit diesen zu interagieren und gleichzeitig Markenbewusstsein, Beziehungen und Interesse an offenen Stellen aufzubauen. Mit diesem Angebot werden Kunden in die Lage versetzt, einzigartige Talentpools zu schaffen, die den Branchen- und Rollenanforderungen und der Unternehmensstrategie entsprechen, um maßgeschneiderte, markenbezogene Outreach-Kampagnen durchzuführen, die den messbaren Erfolg der Kandidateninteraktion um das Dreifache des Branchendurchschnitts steigern.

Erstklassig Onboarding-Erfahrungen zu bieten, die Produktivität, Bindung und Engagement beschleunigen. Die Kunden erhalten die Möglichkeit, dynamische Angebote zu senden, um Top-Talente zu gewinnen, Preboarding zu starten und die Akkulturation, die zwischenmenschlichen Beziehungen, das Engagement und das Eintauchen in die Strategie während des gesamten Mitarbeiterlebenszyklus voranzutreiben.

Mit End-to-End-Einblicken einen Überblick über die Kapitalrendite und die Auswirkungen von Strategien zur Talentakquise zu erhalten, um bessere Einstellungsentscheidungen zu treffen. Die Kunden erhalten einen End-to-End-Überblick über den Wert von Strategien zur Talentakquise und ihre Auswirkungen auf die Geschäftsergebnisse, wie Umsatzleistung, Mitarbeiterwert über den gesamten Lebenszyklus und Mitarbeiterbindung.

SilkRoad-Kunden haben die Möglichkeit, das gesamte Spektrum der Talentakquise und des Mitarbeiterlebenszyklus mit einem einzigen Technologieanbieter abzudecken. SilkRoad wird weiterhin Innovationen hervorbringen, um die Erwartungen der Kunden auch in Zukunft durch verbesserte Software und Dienstleistungen zu erfüllen.

Im Rahmen der Transaktion wurde Robert Tsao mit sofortiger Wirkung zum CEO von SilkRoad Technology ernannt.

Robert Tsao ist seit 2020 CEO von Entelo. Zuvor war er unter anderem als Chief Product Officer und Vice President of Strategic Operations bei Jobvite sowie als Senior Director of Corporate Strategy bei Taleo tätig. Bei Taleo war Robert für die langfristige Strategie und Finanzplanung des Unternehmens verantwortlich, was zu seiner erfolgreichen Übernahme durch Oracle führte. Er hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Leitung von Strategien, der Skalierung von Operationen und der Beschaffung von Finanzmitteln für Enterprise-SaaS-Unternehmen im Silicon Valley.

Stellungnahmen zu der Nachricht

"Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit HighBar Partners, um die nächste Wachstumsphase von SilkRoad Technology einzuläuten", so Robert Tsao, CEO von SilkRoad Technology. "Die Angebote von SilkRoad stellen ein wirklich erstklassiges Set von Fähigkeiten und eine Vordenkerschaft für einen Großteil des Talentakquise-Kontinuums dar. SilkRoad ist in der Lage, die Fähigkeit unserer Kunden, sich in unserer neuen Arbeitswelt zurechtzufinden, ihre Arbeitgeberwertversprechen und ihre Effektivität im verschärften Wettbewerb um Talente umgehend zu verbessern. Ich freue mich darauf, neue Funktionen zu entwickeln, um neue strategische Talentakquise- und Mobilitätsangebote bereitzustellen und so die Erwartungen der Kunden zu erfüllen und zu übertreffen."

"Die Funktionen für die Kandidatensuche und das Rekrutierungsmarketing werden unseren Kunden helfen, auf dem wettbewerbsintensivsten und dynamischsten Talentmarkt der jüngsten Geschichte besser zu bestehen", so Lilith Christiansen, Chief Experience Officer von SilkRoad Technology. "Kunden brauchen neue, proaktive Strategien, um hochkarätige Talente mit Präzision und Agilität zu erreichen, zu gewinnen und einzuarbeiten. Mit diesen neuen Funktionen ist SilkRoad gut positioniert, um inmitten von Veränderungen und Störungen die Wirksamkeit der Talentakquisestrategien mit bewusst gestalteten, marken- und kontextbezogenen Erfahrungen von der Suche über die Einstellung bis zur Pensionierung zu verbessern."

"HighBar ist begeistert, das Wachstum und die Rentabilität von SilkRoad weiterhin zu unterstützen", so John Kim, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von HighBar Partners. "Die verbesserten Angebote, das Fachwissen und die Vision von SilkRoad im Bereich der Talentakquise versetzen das Unternehmen in die strategische Position, bedeutende Veränderungen für Unternehmen voranzutreiben, um Talente zu gewinnen, einzuarbeiten und zu binden, wann immer und wo immer sie am dringendsten benötigt werden. Die Breite und Tiefe der Angebote von SilkRoad ermöglichen es, End-to-End-Einblicke zu gewinnen, wie sich die Talentstrategie auf die Geschäftsergebnisse auswirkt."

Seit 2003 setzt SilkRoad den Standard für Innovationen bei der Talentakquise mit skalierbaren, konfigurierbaren Markenerlebnissen, die Menschen anziehen, binden und auf das Unternehmen ausrichten. SilkRoad liefert personalisierte Erfahrungen für Mitarbeiter, um das Engagement über den gesamten Beschäftigungslebenszyklus hinweg zu fördern, was zu messbaren und verbesserten Geschäftsergebnissen führt.

