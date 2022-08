Die R-LOGITECH S.A.M., eine Tochtergesellschaft der Monaco Resources Group S.A.M., hat am Vormittag ihre frischen Halbjahreszahlen gemeldet. R-LOGITECH könne heute mitteilen, dass Umsatz und Ergebnis im ersten Halbjahr deutlich gestiegen sind. Diese Leistung wurde trotz weltweiter Herausforderungen in der Lieferkette, Inflationsdruck, anhaltender COVID-19-bedingter Beschränkungen in China und des ...

