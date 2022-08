San Mateo, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Basierend auf Zero-Shot-Lernen ermöglicht DynamicNLP von Yellow.ai NLP-Modelle ganz ohne Training, die innerhalb von Minuten live gehen, und liefert gleichzeitig eine Absichtsgenauigkeit von über 97 %Yellow.ai (https://yellow.ai/), Yellow.ai, eine führende Conversational AI-Plattform für Unternehmen, der mehr als 1.000 Unternehmen weltweit vertrauen, hat heute die Markteinführung ihres proprietären Dynamic (http://yellow.ai/platform/dynamic-nlp)NLP (http://yellow.ai/platform/dynamic-nlp) (http://yellow.ai/platform/dynamic-nlp) bekannt gegeben, einer Premiere im Bereich der Conversational AI für Unternehmen, die es Unternehmen ermöglicht, innerhalb von Minuten mit geringeren Betriebskosten und einer Absichtsgenauigkeit von über 97% in Betrieb zu gehen.Laut der Studie Future of Conversational AI (https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/signals-for-strategists/the-future-of-conversational-ai.html) von Deloitte kann die Schulung von KI-Agenten mit manuellen Methoden sechs bis neun Monate dauern, was eine der häufigsten Herausforderungen für Unternehmen bei der Einrichtung darstellt. Mit Yellow.ai DynamicNLP entfällt der mühsame Prozess des manuellen Trainings und der Beschriftung von NLP-Modellen (Natural Language Processing). Auf diese Weise können dynamische KI-Agenten spontan lernen, was Unternehmen dabei unterstützt, Conversational AI-Flows innerhalb von Minuten einzurichten und die Kosten und den Aufwand für Trainingsdaten zu reduzieren. Yellow.ai DynamicNLP verfügt über ein vortrainiertes Modell, das auf Milliarden von anonymisierten Konversationen basiert und dazu beiträgt, nicht identifizierte Äußerungen um bis zu 60 % zu reduzieren, wodurch die KI-Agenten in Branchen mit breiteren Anwendungsfällen menschenähnlicher und skalierbarer werden.Raghu Ravinutala, Mitbegründer und CEO von Yellow.ai, kommentierte die Einführung wie folgt: "Yellow.ai DynamicNLP ist die erste proprietäre Technologie ihrer Art in der weltweiten Conversational AI-Branche für Unternehmen: eine bahnbrechende Innovation, die Unternehmen dabei helfen kann, Zeit, Aufwand und Betriebskosten zu sparen und gleichzeitig ihre Go-Live-Strategie zu beschleunigen. Sie ermöglicht es unseren vortrainierten dynamischen KI-Agenten, herausragende Momente der Wahrheit über den gesamten Lebenszyklus von Kunden und Mitarbeitern zu liefern. Als globale Technologie-Innovatoren sehen wir unser DynamicNLP als einen bedeutenden Schritt nach vorne, um das wahre Potenzial von NLP als bahnbrechende Technologie auszuschöpfen."Eric Hansen, CIO von Waste Connections, betonte: "Yellow.ai hat uns dabei geholfen, unsere KI-Automatisierung für einige der wichtigsten Anwendungsfälle zu beschleunigen, und mit der Einführung von DynamicNLP, das NLP-Modelle ohne Training ermöglicht, können wir die Erfahrungen von Kunden und Mitarbeitern vom ersten Tag an verbessern. Wir sind fest davon überzeugt, dass Yellow.ai DynamicNLP neue Wege eröffnen wird, um zusätzliche Anwendungsfälle für den Kundensupport und die Produktivität der Agenten zu erweitern."Mit DynamicNLP ist die Plattform von Yellow.ai in der Lage, die Genauigkeit von gesehenen und nicht gesehenen Absichten in Äußerungen vom ersten Tag an zu verbessern. Der Wegfall der manuellen Beschriftung trägt auch zur Beseitigung der verbreiteten Fehler bei, was zu einem stärkeren, robusteren NLP mit besserer Absichtsabdeckung für alle Arten von Gesprächen führt. Mit der Agilität, die Yellow.ai DynamicNLP bietet, können Unternehmen die Effizienz und Effektivität über eine breitere Palette von Anwendungsfällen hinweg erfolgreich maximieren. Dazu gehören Kundensupport, Kundenbindung, Conversational Commerce, HR und ITSM-Automatisierung.Weitere Informationen .Informationen zu Yellow.aiYellow.ai (http://yellow.ai/) ist eine führende Conversational AI-Plattform, die es Unternehmen ermöglicht, ihr Geschäftspotenzial in großem Umfang zu erschließen. Die Plattform wird in über 85 Ländern von über 1000 Unternehmen unterstützt, darunter Domino's, Sephora, Hyundai, MG Motors, Biogen International, Edelweiss Broking, Siemens Limited, Food Panda, Carrefour, Kuwait Food Company (Americana), Choithrams, Amouage Oman, Arabian Radio Network, Bharat Petroleum, Waste Connections US und Tata. Das Unternehmen, das von dynamischen KI-Agenten für Unternehmen unterstützt wird, zielt darauf ab, über seine No-Code-Plattform menschenähnliche Interaktionen bereitzustellen, die für mehr Kundenzufriedenheit sorgen und das Mitarbeiterengagement in großem Maßstab steigern. Das von Frost & Sullivan, Gartner, Forrester, IDC und G2 als Marktführer anerkannte Unternehmen hat mehr als 102 Millionen USD von Blue-Chip-Investoren erhalten und verfügt über Niederlassungen in sechs Ländern.Besuchen Sie www.yellow.ai (https://yellow.ai/)für weitere Informationen. 