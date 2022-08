München (ots) -Der Teamcup der Systemgastronomie bringt als größte Ausbildungsmeisterschaft der Branche die Auszubildenden der Systemgastronomie zusammen und testet Kompetenzen wie Teamwork, Kreativität sowie den Umgang mit Zeitdruck.Zuverlässigkeit und Durchhaltevermögen gefragtAuch dieses Jahr musste der Teamcup aufgrund der Pandemie wieder als Digicup stattfinden, um jegliche Unwägbarkeiten vorneweg ausschließen zu können. Dies tat dem Spaß und Tatendrang jedoch keinerlei Abbruch. So fand der Wettbewerb nicht wie üblich am Samstag der Internorga an der Beruflichen Schule Elmshorn statt, sondern verlief über mehrere Wochenvom 09. bis 29. Mai 2022 in drei Runden im Netz. Dabei wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in verschiedenen Bereichen der Systemgastronomie getestet. Besonders wichtig waren auch in diesem Jahr Zuverlässigkeit und Durchhaltevermögen, wahre Kernkompetenzen in der Systemgastronomie.Das Szenario dieses Jahres hatte die "Märchenbäckerei", ein in Deutschland und Österreich agierendes Systemgastronomieunternehmen, das 42 Filialen umfasst, im Fokus. Die Märchenbäckerei ist ein beliebtes Frühstückcafé - und hat sich aber auch dem Außer-Haus-Geschäft erfolgreich verschrieben. Als Partner für die Kaffeekompetenz konnten sie Lavazza für sich gewonnen, was ihren Erfolg noch merklich gesteigert hat.Fit in Praxis und TheorieIn der ersten Runde mussten die Teilnehmenden anhand von Statistiken den Frühstücksmarkt analysieren - und mithilfe der Ergebnisse ein passendes Frühstücksprodukt konzipieren. Dieses wurde dann in der zweiten Runde erstellt - und dabei ein Produktfoto gemacht, das für den Herstellungsablauf verwendet werden konnte. Neben der Rezeptur sollte dann auch noch die entsprechende Herstellungsanleitung für die Produktzubereitung konzipiert werden. Zum Abschluss mussten alle Teams, die die beiden Runden absolviert hatten, noch einen Theorietest bestehen.Während des gesamten Ablaufs wurde der Teamcup der Systemgastronomie über Instagram begleitet. Neben den Postings der Teilnehmer wünschten auch die BdS-Hauptgeschäftsführerin Andrea Belegante sowie die BdS-Präsidiumsmitglieder allen Teilnehmenden per Videobotschaft viel Erfolg. Der BdS freut sich sehr, dass so viele Teams motiviert bis zum Ende durchgehalten haben und letztendlich drei Sieger-Teams verkündet werden konnten.Drei Siegerteams werden gekürtDiese drei Teams wurden nun vom 08. bis 09. August 2022 nach Frankfurt am Main eingeladen, wo sie ein tolles Programm erwartete. So nahmen sie an einem Baristakurs beim BdS-Fördermitglied Lavazza teil und spürten bei einer kulinarischen Tour durch Frankfurt begleitet von Andrew Fordyce die Trends der Branche auf. Und last but not least wurden die Sieger gekürt und gefeiert.1. Platz: Jay Nene & Sandro Savina - Gluth Systemgastronomie e.K.2. Platz: Mareike Petralia & Petra Rasic - McDonalds Deutschland LLC3. Platz: Lena Brundert & Jenny Kittelmann - Luna Neumünster GmbH - Gelateria La LunaHerzlichen Glückwunsch an alle drei Gewinnerteams für ihre tolle Leistung!Zugleich großen Dank für die Unterstützung des diesjährigen Teamcups der Systemgastronomie an Lavazza, McDonald's Deutschland, shoes for crews, Hogapage, Arla pro, azubi:web, Coca Cola, Schwartau und Red Bull.Alljährliches Highlight für den BdS und die Branche"Der Teamcup ist jedes Jahr ein Highlight für den Verband und die Branche. Besonders freue ich mich, mit welcher Leidenschaft, Kreativität und Freude die Auszubildenden an die Aufgaben rangehen. Das war wieder ein toller Teamwettbewerb!", so Andrea Belegante nach Abschluss des Digicups.Der nächste Teamcup der Systemgastronomie 2023 ist für den 11. März 2023 in Hamburg geplant - und wir freuen uns schon jetzt auf zahlreiche Anmeldungen und eine spannende Veranstaltung!Pressekontakt:Pressekontakt:Bundesverband der Systemgastronomie e.V.Sabine JürgensPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitWilhelm-Wagenfeld-Straße 2080807 MünchenT +49 89 306 58 79 45F +49 89 306 58 79 10M +49 171 89 79 391juergens@bundesverband-systemgastronomie.dewww.bundesverband-systemgastronomie.deOriginal-Content von: Bundesverband der Systemgastronomie e. V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156852/5294867