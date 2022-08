Do & Co hat den Anlegern schmackhafte Q1-Zahlen serviert. Sowohl Umsatz als auch Gewinn konnte das Wiener Catering-Unternehmen deutlich steigern. Die Österreicher profitierte von einer starken Nachfrage in allen Segmenten, vor allem bei Großevents. Doch eine für die Anleger wesentliche Information liefert das Unternehmen nicht - zum Leidwesen der Aktie.Do & Co verbesserte die Umsätze im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023 um mehr als 180 Prozent von 102,8 auf 288,3 Millionen Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...