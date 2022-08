Berlin (ots) -Die Goldmedaillengewinner:innen im Eistanz bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking, Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron, waren zu Besuch in Berlin, um sich auf ihre neue Herausforderung vorzubereiten: ihre Gastrolle bei der neuen HOLIDAY ON ICE Show A NEW DAY. Nun beginnen für beide die Proben."Normalerweise tanzen wir allein über das Eis", erklärt Guillaume Cizeron seine Begeisterung für die neue Aufgabe bei HOLIDAY ON ICE, "bei A NEW DAY sind wir Teil eines großen internationalen Ensembles. Die Kostüme, das Lichtdesign... einfach alles, was auf der Eisfläche geboten wird, ist wirklich spektakulär. Es ist uns eine große Freude, mit diesen herausragenden Eiskunstläufern und Akrobaten zusammen auf der Eisfläche zu stehen!"Bevor es zur Arbeit auf die kalte Eisfläche ging, stand aber noch eine kleine Stadtrundfahrt im sommerlichen Berlin auf dem Programm. "Ich bin das erste Mal in Berlin", schwärmt Gabriella Papadakis, "es ist so schön hier. Ich liebe die offenen Menschen und das bunte Treiben dieser Metropole!". Und so haben es sich die Olympiasieger auch nicht nehmen lassen, eine Kostprobe ihres Könnens am Brandenburger Tor zu zeigen. Sehr zur Begeisterung der Zuschauer!Vom 19. November 2022 bis zum 30. April 2023 bringt HOLIDAY ON ICE mit der neuen Eis-Show A NEW DAY Live-Entertainment der absoluten Spitzenklasse in 22 Städte deutschlandweit. Bei acht Shows werden Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron das 40 Personen umfassende Show-Team komplettieren. Mit einer Olympiakür sowie einer eigens für HOLIDAY ON ICE kreierten, spektakulären Performance begeistern sie dann gemeinsam das Publikum. Zudem werden die beiden im großen Finale mit dem gesamten Showcast zu sehen sein.A NEW DAY - Weltklasse auf dem EisDie neue Produktion A NEW DAY ist die bisher technisch und künstlerisch aufwendigste Produktion von HOLIDAY ON ICE und zeigt Eiskunstlauf und Artistik auf höchstem Niveau. Das hochkarätige Kreativ-Team rund um Star-Regisseur Francisco Negrin (inszeniert weltweit für die bedeutendsten Opern-Häuser und Live-Veranstaltungen) kreierte mit aufsehenerregenden Bühnenbildern, fantasievollen Kostümen, spektakulärer Bühnentechnik und mitreißender Musik eine Eis-Show der Superlative. Das 40-köpfige Ensemble vereint Eiskunstläufer der Spitzenklasse aus aller Welt. Olympischen Glanz erhält die Ausnahmeshow nun durch Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron.HOLIDAY ON ICE präsentiert die Olympiasieger Gabriella Papadakis und Guillaume Cizeron in folgenden acht Tourstandorten in Deutschland:Rostock 08.12.2022, 19 UhrLeipzig 22.12.2022, 19 UhrFrankfurt 03.01.2023, 19 UhrKöln 13.01.2023, 19 UhrDortmund 20.01.2023, 20 UhrStuttgart 25.01.2023, 19 UhrMünchen 16.02.2023, 19 UhrBerlin 01.03.2023, 19 UhrTickets sind bereits ab 29,90 Euro erhältlich (inkl. der gesetzl. MwSt., Systemgebühr und VVK-Gebühr; zzgl. Spielstätten- und ÖPNV-Gebühr sowie Buchungsgebühr von max. 2,50 Euro je Ticket und Versandkosten).Pressekontakt:Birgit HohlMEDIENAGENTUR HAMBURGE-Mail: Birgit.Hohl@medienagentur-hamburg.comTelefon: +49(0) 179 51 53 432Original-Content von: Holiday On Ice, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/40485/5295018