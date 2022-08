Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Bei erstrangig unbesicherten Bankanleihen im EUR-Benchmark-Format ist die Emissionstätigkeit diese Woche vollständig zum Erliegen gekommen, so die Analysten der Helaba.Hauptgründe hierfür seien die laufende Quartalsberichtssaison bei europäischen Banken sowie die allgemeine Sommerpause. Emittenten würden jedoch die vergleichsweise hohe Anlagebereitschaft von Investoren in anderen Währungen nutzen und hätten zum Beispiel in USD (BNPP AT1, Credit Suisse Group) oder in AUD (BNG) und GBP (DNB) sehr erfolgreich Emissionen platzieren können. Die bestätige, dass der Markt grundsätzlich aufnahmebereit sei und sich bietende Marktfenster immer wieder genutzt werden könnten. ...

