Die Lenovo Group (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) veröffentlicht Ergebnisse eines starken ersten Quartals für die Gruppe, die sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn zum neunten Mal in Folge eine Verbesserung zeigen. Der Nettogewinn stieg im ersten Quartal um 11 gegenüber dem Vorjahr auf 516 Mio. USD und auf Nicht-HKFRS-Basis [1] sogar um 35 gegenüber dem Vorjahr auf 556 Mio. USD. Der Umsatz stieg auf 17 Mrd. USD, eine Steigerung um 5 gegenüber dem Vorjahr bei konstanter Währung.

Der Umsatz des Unternehmens im Nicht-PC-Geschäft erreichte 37 %, was zeigt, dass sich die dienstleistungsorientierte Transformationsstrategie und die anhaltenden Investitionen in die Diversifikation des Geschäfts ausgezahlt haben und zukünftige Wachstumschancen vorantreiben. Die neuen Wachstumsmotoren bei Lösungen und Dienstleistungen, Infrastrukturlösungen und M-Business verzeichneten zweistellige Wachstumsraten gegenüber dem Vorjahr und trugen sowohl zum Umsatzwachstum von Lenovo als auch zum umfassenden Engagement des Unternehmens für die Verdoppelung des Gewinns in der mittelfristigen Zukunft bei. Die Gruppe verpflichtet sich weiterhin dafür, ihre Investitionen in die Forschung und Entwicklung (F&E) zu verdoppeln, während sie die Ausgaben im F&E-Bereich um 10 und den F&E-Personalbestand um 29 gegenüber dem Vorjahr steigerte.

Lenovo ergreift weiterhin die durch die beschleunigte digitale und intelligente Transformation und durch hybrides Arbeiten geschaffenen Gelegenheiten, während sich das Unternehmen mit einer Reihe von branchenweiten Herausforderungen erfolgreich auseinandersetzt. Insgesamt bleibt die Gruppe optimistisch hinsichtlich des langfristigen Wachstumspotenzials der Branche und der günstigen Umstände infolge ihrer Investitionen in neue Wachstumsmotoren. Das Unternehmen ist zuversichtlich, dass es die Agilität und Widerstandsfähigkeit besitzt, um jegliche Herausforderungen auf Makro- und Mikroebene zu bewältigen, indem es auf seine Strategie und deren Umsetzung kombiniert mit seinen Kernkompetenzen Innovation, operative Spitzenleistung und globales/lokales Betriebsmodell setzt.

Finanzielle Eckpunkte:

Q1 22/23 in Mio. USD Q1 21/22 in Mio. USD Veränderung Konzernumsatz 16.956 16.929 0,2 Ergebnis vor Steuern 691 650 6 Nettoertrag (Aktionären zuzurechnender Gewinn) 516 466 11 Nettoertrag (Aktionären zuzurechnender Gewinn Nicht-HKFRS) [1] 556 413 35 Unverwässerter Gewinn je Aktie (in US-Cent) 4,39 4,02 0,37

Aussage des Vorsitzenden und CEO, Yuanqing Yang:

"Wir haben unser Geschäft erfolgreich gesteigert und zum neunten Mal in Folge unseren Quartalsgewinn verbessert, während unser Umsatzmix aus dem Nicht-PC-Geschäft 37 erreichte. Dies sind die Ergebnisse unserer strategischen Voraussicht und starken Umsetzung, zusammen mit unserer operativen Belastbarkeit", so Yuanqing Yang, Chairman und CEO von Lenovo. "Obwohl externe Herausforderungen kurzfristig fortbestehen, beschleunigt sich der Digitalisierungstrend weiter, und das hybride Arbeitsmodell wird sich durchsetzen. Wir sind zuversichtlich, dass wir diese Marktchancen wahrnehmen können, und werden weiterhin investieren, Innovationsarbeit leisten und nachhaltiges Wachstum sowie Ertragsverbesserungen liefern."

Solutions and Services Group (SSG): Starkes Wachstum und hohe Margen für höhere Gesamtrentabilität konzernweit

Marktchance:

Der billionenschwere Markt für IT-Dienstleistungen verzeichnet ein anhaltend starkes Wachstum, während das Wachstum von hybriden Arbeitsumgebungen die Nachfrage nach hochwertigen Dienstleistungen und Auftragserfüllung antreibt. Gleichermaßen hat die Erweiterung von Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz zu einer Steigerung der Nachfrage in den Bereichen as-a-Service für Geräte, Infrastruktur und Arbeitsplatzmanagement geführt. Dabei wird für den Markt für vertikale Lösungen, darunter Smart-City-Lösungen, intelligente Fertigung, intelligente Bildung und intelligenter Einzelhandel, bis 2025 ein jährliches Wachstum im zweistelligen Bereich erwartet.

Leistung im ersten Quartal des Geschäftsjahres 22/23:

Im letzten Quartal erzielte SSG eine hohe Rendite und ein hohes Wachstum bei einer Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr um 23 %. Die Umsatzrendite blieb mit knapp 23 auf hohem Niveau.

Sämtliche Segmente verzeichneten ein starkes Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich, wobei der Umsatz von nicht von Hardware abhängigen Managed Services sowie Projekt- und Lösungsdienstleistungen nunmehr fast die Hälfte des Geschäfts von SSG ausmacht.

Nachhaltiges Wachstum:

SSG investiert weiterhin in Software-Tools, Plattformen und wiederkehrende vertikale Lösungen mit dem eigenen geistigen Eigentum von Lenovo, darunter die kontinuierliche Ausdehnung des as-a-Service-Portfolios von TruScale auf den breiteren Markt für Lösungen für den digitalen Arbeitsplatz.

SSG lancierte Hybrid-/Multi-Cloud-Lösungen und setzt die Entwicklung seines Portfolios an Nachhaltigkeitsangeboten fort.

Die strategische Partnerschaft mit PCCW Solutions, die im Juni 2022 bekanntgegeben wurde, wird die Präsenz und die Möglichkeiten von SSG zum Aufbau eines Geschäfts mit Technologielösungen im gesamten asiatisch-pazifischen Raum erweitern.

Infrastructure Solutions Group (ISG): Rekordumsatz und profitables Wachstum im GJ 21/22 setzt sich im neuen Geschäftsjahr fort

Marktchance:

ISG profitierte weiterhin vom starken Marktwachstum im Bereich IKT-Infrastruktur. Allein der Markt für Server soll bis 2025 jährlich eine zweistellige Wachstumsrate aufweisen. Der Edge-Infrastruktur-Markt wird bis 2025 auf über 41 Mrd. USD anwachsen, und der Speichermarkt wird im gleichen Zeitrahmen 36 Mrd. USD erreichen.

Leistung im ersten Quartal des Geschäftsjahres 22/23:

Der Umsatz von ISG übertraf erstmals 2 Mrd. USD, eine Steigerung um 14 gegenüber dem Vorjahr und seit drei Quartalen profitabel.

Die Segmente für Cloud Service Provider sowie Server und Speicher erzielten beide Umsatzrekorde und wuchsen wesentlich stärker als der Markt.

Der Umsatz im Bereich Edge Computing verdoppelte sich nahezu gegenüber dem Vorjahr, während ISG im Bereich Hochleistungsrechnen seine Führungsposition in der Top500-Liste behaupten konnte, und zwar indem es mehr Lenovo-Systeme hinzufügte, die seine einzigartige "Neptune Liquid Cooling"-Technologie verwenden.

Nachhaltiges Wachstum:

ISG investiert weiterhin in ein umfassendes Portfolio und Innovation, insbesondere in den Bereichen Edge, Cloud und Services.

ISG hält Größe und Rentabilität in einem ausgewogenen Verhältnis und konzentriert sich darauf, einer der wachstumsstärksten End-to-End-Infrastrukturanbieter zu sein.

Intelligent Devices Group (IDG): Marktführer, der Innovation und Diversifikation vorantreibt

Marktchance:

Während der PC-Markt derzeit vorübergehende Schwierigkeiten durchläuft, werden PCs immer noch als Notwendigkeit und wesentliches Produktivitätsinstrument betrachtet. Der insgesamt verfügbare Markt für PCs wird langfristig voraussichtlich auf einem höheren Niveau bleiben als vor der Pandemie. Neben PCs wächst der Markt für szenariobasierte Lösungen schnell, zumal erwartet wird, dass der Markt für intelligente Zusammenarbeit bis 2025 auf mehr als 80 Mrd. USD anwachsen wird.

Leistung im ersten Quartal des Geschäftsjahres 22/23:

Mit einem Betriebsgewinn von über einer Milliarde USD behauptete IDG seine branchenführende Rentabilität und verzeichnete ein stärkeres Wachstum als der Gesamtmarkt, womit das Unternehmen seine globale Marktführerschaft im PC-Bereich nicht nur behaupten, sondern stärken konnte. Dieser Erfolg wurde durch ein starkes Wachstum in Premium-Segmenten wie Gaming und Workstations angetrieben.

Der Umsatz mit Smartphones stieg um mehr als 20 gegenüber dem Vorjahr, wobei das Wachstum nicht nur von traditionellen Hauptabsatzmärkten wie Lateinamerika und Nordamerika, sondern von Expansionsmärkten wie Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum kam.

Die Expansion über PCs hinaus setzt sich fort, wobei 22 des Umsatzes von IDG mit intelligenten Nicht-PC-Geräten, Embedded Computing/IoT und szenariobasierten Lösungen wie Smart Home und intelligente Zusammenarbeit erzeugt wird.

Nachhaltiges Wachstum:

Lenovo konzentriert sich in seinem gesamten Portfolio weiterhin auf Innovation von intelligenten Geräten bis zu intelligenter Zusammenarbeit und letztlich Smart Spaces.

Der Fokus bei intelligenten Geräten dreht sich um innovative Formfaktoren, extreme Leistung, adaptive Intelligenz und Sicherheit. Bei digitalen Arbeitsplätzen liegt der Fokus auf nahtloser Verbindung und Integration, um die beste Mischung aus physischer und virtueller Zusammenarbeit zu ermöglichen.

Operative Eckpunkte und Investitionen in die Zukunft

Corporate Investment Lenovo machte kürzlich ein Erstangebot von grünen Anleihen im Rahmen einer dualen Anleihetranche nach Regel 144A Regulation S in Höhe von 1,25 Mrd. USD. Das Angebot ist weltweit die größte und erste ESG-Anleihe (ESG: Environmental, Social und Governance) im Technologiesektor im Jahr 2022[2] und stellt auf dem Weg von Lenovo zu gesellschaftlicher Unternehmensverantwortung (ESG) einen wichtigen Meilenstein dar, während es sein Ziel, Net-Zero bis 2050 zu erreichen, unterstützt. Es ist im Hinblick auf die Forcierung der integrierten Klima- und Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens eine wichtige Entwicklung und versetzt das Unternehmen in die Lage, seine Projekte und Initiativen zur Unterstützung seiner ESG-Zusagen zu finanzieren und eine intelligentere und nachhaltigere Zukunft für alle aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie im Green Finance Framework der Gruppe.

Globale Wertschöpfungskette Im Juni 2022 öffnete Lenovo offiziell die Türen zu seiner ersten hauseignen Fertigungsanlage in Europa. Das Werk im ungarischen Ullo ist vor allem auf die Herstellung von Serverinfrastrukturen, Speichersystemen und hochwertigen PC-Workstations ausgerichtet, die von Kunden in ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika genutzt werden, und erweitert einmal mehr die globale Fertigungspräsenz von Lenovo.

2022 erreichte Lenovo in der jährlich erscheinenden Rangliste der Gartner Global Supply Chain Top 25 seinen bisher höchsten Rang, nämlich eine Verbesserung um sieben Plätze gegenüber dem Jahr 2021 auf Rang 9. Mit der Rangliste der Gartner Supply Chain Top 25 werden Unternehmen erkannt, gewürdigt und profiliert, die Spitzenleistungen im Lieferkettenmanagement bei einem hohen Risiko für Störungen in der Lieferkette vorweisen.

[1] Die Nicht-HKFRS-Kennzahl wurde angepasst, indem Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts für finanzielle Vermögenswerte durch Gewinn oder Verlust, Amortisierung von immateriellen Vermögenswerten infolge von Fusionen und Übernahmen, Kosten im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen und entsprechende Einkommenssteuereffekte zum Fair Value wieder hinzugefügt wurden. [2] Quelle: Dealogic: Asien ohne Japan, Geschäftsabschlüsse über 1 Mrd. USD (oder gleichwertige Summe).

LENOVO-GRUPPE



AUSZUG AUS DER BILANZ Für das am 30. Juni 2022 zu Ende gegangene erste Quartal (in Mio. USD, außer bei Angaben je Aktie)

Q1 22/23

Q1 21/22

Änderung Jahresvergleich Umsatz 16.956 16.929 0,2 Bruttogewinn 2.869 2.824 2 Bruttogewinnmarge 16,9 16,7 0,2 Punkte Betriebsaufwendungen (2.092) (2.081) 1 F&E-Ausgaben (511) (466) 10 (in den Betriebsaufwendungen enthalten) Verhältnis von Ausgaben zu Ertrag 12,3 12,3 0 Punkte Betriebsergebnis 777 743 5 Sonstige betriebsfremde Einnahmen/(Aufwendungen) netto (86) (93) (8 %) Ergebnis vor Steuern 691 650 6 Besteuerung (152) (165) (8 %) Gewinn im Zeitraum 539 485 11 Minderheitsanteile 23 19 24 Aktionären zuzurechnender Gewinn 516 466 11 Aktionären zuzurechnender Gewinn Nicht-HKFRS[1] 556 413 35 Gewinn je Aktie (in US-Cent) Unverwässert 4,39 4,02 0,37 Verwässert 4,01 3,53 0,48

