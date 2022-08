Cleanwatts, ein führendes Klimatechnologieunternehmen, das sich für die Vereinfachung, Verstärkung und Beschleunigung der Energiewende für Gemeinden auf der ganzen Welt einsetzt, stellt Soma Demeny als VP of HR vor, der die Verantwortung für die Führung unserer Mitarbeiter, die unser größtes Kapital sind, übernimmt

Digitally savvy seasoned HR Leader with 20+ years of international experience in Telco, Financial Services, Digital and Corporate sectors. Soma Demeny holds degrees in business studies and human resources management and he is a graduate of GE's prestigious Human Resources Leadership Program. Advisory board member of HR Fest (2016). True believer in the power of teams and horizontal efficiency backed by a diverse and inclusive culture. (Photo: Cleanwatts)