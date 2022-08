New York (ots/PRNewswire) -Höchstmögliche Punktzahl bei den Kriterien Innovations-Roadmap und LeistungDentsu (https://www.dentsu.com/) gab heute bekannt, dass es im neu veröffentlichten Bericht "The Forrester Wave: Global Marketing Services, Q3 2022" vom führenden globalen Marktforschungs- und Beratungsunternehmen Forrester Research, Inc (https://www.forrester.com/bold) als leistungsstarkes Unternehmen ausgezeichnet wurde. Der Studie zufolge sei Dentsu ein Anbieter, auf den sich CMOs verlassen können, wenn sie intelligente, zielgruppenorientierte Kampagnen mit überlegener Strategie, Datenhandhabung und Analytik benötigen.Der Bericht verwendet 17 Kriterien, um die zehn wichtigsten Marketing-Dienstleister zu bewerten, wobei Dentsu die höchstmögliche Punktzahl bei vier Kriterien erzielt, darunter Innovations-Roadmap, Kundendatenstrategie und Aktivierungsdienste, Datenschutz-Vordenkerschaft und Leistung. Diese proprietäre Forschung bietet eine objektive Bewertung der branchenführenden Dienstleister.In der Bewertung heißt es: "Die ehrgeizige Vision von Dentsu, ein 'Netzwerk für die nächste große Sache' zu sein, suggeriert, dass das Unternehmen ein Partner für ein breites Innovationsspektrum ist." In ihrer Beschreibung von Dentsu als starkem Leistungsträger heißt es weiter: "Die Kundendatenstrategie und die Aktivierungsdienste von Dentsu sind führend im Marketing und die größte Stärke des Holding-Unternehmens.""Dentsu engagiert sich seit langem für die Bereitstellung nahtloser Marketinglösungen für unsere Kunden, mit globalem Maßstab und lokaler Expertise", sagte Jeff Greenspoon, Global Solutions and Innovation bei Dentsu international. "Anerkennung wie diese von einem führenden globalen Marktforschungs- und Beratungsunternehmen wie Forrester ist für uns eine enorme Bestätigung unserer Strategie und unseres Ansatzes für die Bereitstellung, wenn wir innovative Lösungen mit Marken von Weltformat entwickeln. Die Bewertung inspiriert uns zu feiern, wie einzigartig Dentsu positioniert ist, um das Engagement mit Marken zu suchen und sie auf die nächste große Sache vorzubereiten. Am wichtigsten ist, dass wir dies als Anerkennung der strategischen und innovativen Arbeit betrachten, die unsere Teams Tag für Tag für Kunden auf der ganzen Welt leisten."Forrester merkte an: "Das Unternehmen ist gut aufgestellt mit früheren Innovationen wie der Merkury-Plattform (https://www.dentsu.com/us/en/dentsu-commerce/merkury-retail-solution) sowie beachtlichen Budgets und starken Plänen, um zukünftige Verbesserungen voranzutreiben, mit Investitionen in ein Blockchain-Studio und ShopNXT (https://www.merkle.com/shopnxt), einem neuen Commerce-Tool." Im Bericht heißt es außerdem: "Dentsu verleiht seiner Strategie Nachdruck mit einer starken Leistung bei der Neugeschäftsentwicklung im Jahr 2021 und vielversprechenden Aussichten für 2022."Die neueste Anerkennung von Dentsu durch Forrester baut auf der vorherigen Bewertung der Agentur als starker Leistungsträger mit der höchstmöglichen Punktzahl in fünf Kriterien in "The Forrester Wave: Global Digital Experience Services, Q2 2022" auf. In dem Bericht heißt es: "Die Plattform des Unternehmens für Identitätsprodukt- und Marketingausführung und die Retail-Enablement-Tools von ShopNXT sind starke zentrale Assets, die Dentsu einsetzt, um die XA (Erlebnisarchitektur) von Kunden anzureichern.Weitere Informationen über die integrierten Services und Lösungen von Dentsu erhalten Sie auf dentsu.com.Über Dentsu InternationalDentsu International gehört zur Dentsu Group und ist ein Netzwerk, das für "die nächste große Sache" konzipiert wurde. Es hilft Kunden, bahnbrechende zukünftige Chancen vorherzusagen und dafür zu planen sowie neue Wege zum Wachstum in der nachhaltigen Wirtschaft zu schaffen. Dentsu bietet menschenorientierte Lösungen und Services, um bessere geschäftliche und gesellschaftliche Ergebnisse zu erzielen. Dies wird über fünf Global-Leadership-Marken erbracht - Carat, dentsu X, iProspect, DENTSU CREATIVE und Merkle -, von denen jede über eine tiefe Spezialisierung verfügt.Das radikal kollaborative Team aus diversen Kreativen von Dentsu International vereint Menschen, Kunden und Fähigkeiten durch horizontale Kreativität, um Kunden dabei zu helfen, Kultur zu schaffen, die Gesellschaft zu verändern und die Zukunft zu erfinden.Das mit 100 % erneuerbarer Energie betriebene Unternehmen Dentsu International ist weltweit in mehr als 145 Märkten mit mehr als 46.000 engagierten Spezialisten tätig und arbeitet mit 95 der 100 weltweit führenden Werbetreibenden zusammen.www.dentsu.comPressekontakt:Matt Cross (Global),matt.cross@dentsu.com,07446 798 723Original-Content von: Dentsu International, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158974/5295076