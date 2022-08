DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DONNERSTAG: In Japan waren die Börsen wegen des Tags des Bergs geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.25 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 3.757,05 +0,21% -12,59% Stoxx50 3.651,11 -0,16% -4,38% DAX 13.694,51 -0,05% -13,79% FTSE 7.465,91 -0,55% +1,66% CAC 6.544,67 +0,33% -8,50% DJIA 33.461,44 +0,46% -7,92% S&P-500 4.225,71 +0,37% -11,34% Nasdaq-Comp. 12.853,13 -0,01% -17,84% Nasdaq-100 13.375,44 -0,02% -18,04% Nikkei-225 0,00 0% -3,38% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 155,77 -81 *zu Vortag

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 94,62 91,93 +2,9% 2,69 +32,2% Brent/ICE 99,93 97,40 +2,6% 2,53 +34,2% GAS VT-Schluss +/- EUR Dutch TTF 208,10 207,03 +1,3% 2,73 +241,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.789,92 1.792,39 -0,1% -2,47 -2,2% Silber (Spot) 20,38 20,57 -0,9% -0,19 -12,6% Platin (Spot) 968,80 945,15 +2,5% +23,65 -0,2% Kupfer-Future 3,70 3,65 +1,3% +0,05 -16,6%

Die Ölpreise laufen weiter nach oben, nachdem die Internationale Energieagentur ihre Prognose für die Nachfrage wegen der sommerlichen Hitze in Europa nach oben genommen hat. Für Brent und WTI geht es um bis zu 1,4 Prozent aufwärts.

Der Goldpreis gibt erneut leicht nach, bleibt allerdings in Reichweite der Marke von 1.800 Dollar. Tendenziell stützt weiter die Aussicht auf eine gemäßigtere Gangart der Fed bei den Zinserhöhungen das zinslose Edelmetall, heißt es.

FINANZMARKT USA

Etwas fester - Die Wall Street setzt ihre Aufwärtstendenz vom Vortag fort, allerdings mit geringerer Dynamik. Die vorbörslich mitgeteilten Erzeugerpreise haben die Vortagesdaten bestätigt, als die Verbraucherpreise niedriger ausgefallen waren als erwartet. Bei den Einzelwerten steht der Geschäftsausweis des Unterhaltungskonzerns Walt Disney im Fokus. Denn das Unternehmen hatte nach der Schlussglocke Drittquartalszahlen über den Markterwartungen vorgelegt. Der Disney-Kurs klettert um 5,5 Prozent. Die Titel von Bumble fallen um 8,0 Prozent. Das Dating-Portal wartete mit einem schwachen Ausblick auf das laufende Quartal auf. Paysafe sinken um 5,0 Prozent, nachdem RBC-Analyst Daniel Perlin die Papiere auf "Sectorperform" abgestuft hatte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

18:00 DE/Freenet AG, Ergebnis 2Q, Büdelsdorf

18:00 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1H, Hamburg

FINANZMÄRKTE EUROPA

Kaum verändert - Es war wie häufig in der Berichtssaison: Während die Indizes ruhig gingen, gab es teils deutliche Schwankungen bei den Einzelwerten. Für leichte Entspannung sorgte derweil, dass in den USA zunächst wohl das Hoch bei der Inflation gesehen wurde. Nachdem bereits die US-Inflationsdaten am Mittwoch leichte Entspannungssignale an der Preisfront lieferten, blieben am Donnerstag auch die US-Erzeugerpreise unter der Prognose. Bei Siemens (+0,7%) irritierte ein schwächer als erwartet ausgefallenes Ergebnis im Industriegeschäft. Gelobt wurde aber der sehr starke Auftragseingang. Bei Deutsche Telekom (+0,4%) lagen die Zahlen dagegen über den Prognosen. Positiv wurden auch die Zahlen von Daimler Truck gelesen. Die Aktien verloren nach Gewinnen zum Start indes 0,3 Prozent. RWE fielen um 0,6 Prozent. Die gestiegenen Energie- und Strompreise erhöhen zwar den Gewinn, der Umbau in Richtung Erneuerbare Energien zwingt aber auch zu höheren Investitionen. Weiter kräftig abwärts ging es mit den Aktien von Haleon (-4,9%), Glaxosmithkline (GSK) (-10%) und Sanofi (-3,3%). Hier belastete weiter die Sorge vor US-Klagen wegen des Medikaments Zantac.Sehr gut kamen die Zahlen des niederländischen Versicherers Aegon an, die Aktien sprangen um knapp 9 Prozent nach oben. Bei der schweizerischen Zurich Insurance fielen die Daten dagegen durchwachsen aus. Die Aktien wurden aber gestützt von einem neuen Aktienrückkaufprogramm über 1,8 Milliarden Franken und legten um 1,7 Prozent zu. Bei Metro ging es um 2,4 Prozent höher. Unter dem Strich ist der Handelskonzern im vergangenen Quartal zwar in die roten Zahlen gerutscht, operativ wurde aber mehr verdient als erwartet. Ströer haussierten nach den Zahlen des Unternehmens um gut 8 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:10 Uhr Mi, 17.15 Uhr % YTD EUR/USD 1,0336 +0,3% 1,0286 1,0355 -9,1% EUR/JPY 137,09 +0,2% 136,87 137,00 +4,8% EUR/CHF 0,9706 +0,0% 0,9705 1,0637 -6,5% EUR/GBP 0,8458 +0,3% 0,8431 0,8447 +0,7% USD/JPY 132,64 -0,2% 133,08 132,29 +15,2% GBP/USD 1,2219 +0,0% 1,2198 1,2259 -9,7% USD/CNH (Offshore) 6,7376 +0,2% 6,7384 6,7167 +6,0% Bitcoin BTC/USD 24.354,62 +1,7% 24.606,79 23.972,65 -47,3%

Der Dollar fällt nach den US-Inflationsdaten noch ein Stückchen weiter. Der Dollar-Index sinkt um weitere 0,2 Prozent, nachdem der Währungskorb am Vortag auf ein Sechswochentief abgerutscht war. Anzeichen, dass die US-Inflation ihren Höhepunkt gesehen hat, könnte die US-Notenbank zu künftig bescheideneren Zinserhöhungen drängen, sagt Marktstratege Matthew Ryan von Ebury.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Fester - Dank klaren Rückenwindes aus den USA haben die Aktienkurse in Asien auf breiter Front angezogen. Jüngste Inflationsdaten in den USA hatten noch höhere Befürchtungen verfehlt, entscheidend war aber der Umstand, dass die Daten ein Nachlassen des Inflationsdrucks offenbarten. Während in Japan die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen blieben, zogen die Börsen in China nach ihrer jüngsten Schwäche deutlicher an. Der Schanghai-Composite baute seine Aufschläge im Verlauf auf 1,6 Prozent Plus aus. Gestützt wurde der Markt auch von der relativen Ruhe rund um den China-Taiwan-Konflikt. In Hongkong gewann der HSI noch etwas deutlicher, der Index hatte am Vortag aber auch kräftig eingebüßt. Unter den Gewinnern stiegen Techtronic Industries um 10,2 Prozent im späten Geschäft, nachdem die Halbjahreszahlen überzeugt hatten. Mit sinkenden Renditen waren auch Immobilienwerte gesucht, Longfor Group zogen um 4,8 Prozent an. Der südkoreanische Kospi zeigte sich ebenfalls sehr fest - angeführt von Technologie-, Energie- und Internet-Papieren. Samsung Electronics stiegen um 1,4 Prozent, der Elektronikkonzern hatte neue Modelle faltbarer Mobiltelefone angekündigt. Der australische S&P/ASX-200 schloss 1,1 Prozent höher - befeuert von Technologie-, Finanz- und Rohstofftiteln.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Aurelius mit robuster Entwicklung im ersten Halbjahr

Die Beteiligungsgesellschaft Aurelius hat den schwierigen Rahmenbedingungen im ersten Halbjahr mit einer robusten Entwicklung getrotzt. Wie die Aurelius Equity Opportunities SE & Co. KGaA mitteilte, steigerte sie den annualisierte Konzernumsatz aus fortgeführten Geschäftsbereichen von Januar bis Juni um 20 Prozent auf rund 3,17 Milliarden Euro. Das operative EBITDA des Gesamtkonzerns legte um 4 Prozent auf 127,6 Millionen Euro zu, wozu die Entwicklungen in den Segmenten Industrial Production sowie Retail & Consumer Products maßgeblich beitrugen.

Cherry AG reduziert Nettoverlust - Prognose bestätigt

Cherry hat unter dem Strich sowohl im zweiten Quartal als auch im Halbjahr den Verlust deutlich reduziert. Wie der Hersteller von Computer-Hardware mitteilte, sieht er sich im Plan für die im Juli gesenkte Jahresprognose. Die vorläufigen Zahlen für Umsatz und operativen Gewinn (EBITDA) bestätigte das Unternehmen.

Cropenergies wird optimistischer und erhöht Prognose 2022/23

Der Bioethanolproduzent Cropenergies hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 angehoben. Die seit Geschäftsjahresbeginn hohen Ethanolpreise sowie zuletzt wieder gesunkene Preise an den Rohstoffmärkten stimmen die Südzucker-Tochter optimistischer.

DFV verdient im Halbjahr mehr als erwartet und bestätigt Prognose

Die DFV Deutsche Familienversicherung AG hat im ersten Halbjahr 2022 ein deutlich besseres Ergebnis erzielt als erwartet. Dies sei den Maßnahmen zur Reduzierung der Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb sowie einem kontinuierlich stabilen Kapitalanlageergebnis geschuldet, teilte die DFV mit. Durch die Nutzung von Skaleneffekten steige zudem die Effizienz im Unternehmen, welche sich positiv auf das Ergebnis auswirke. Sowohl das erste als auch das zweite Quartal habe sich besser entwickelt als gedacht. Den Ausblick auf das Gesamtjahr hob die DFV aber nicht an, sie stellt für 2022 weiterhin einen leichten Vorsteuergewinn in Aussicht.

KWS übertrifft mit Wachstum im Geschäftsjahr 2021/2022 die Prognose

Der Saatgutkonzern KWS hat im vergangenen Geschäftsjahr 2021/22 seine Prognosen für den Umsatz und das operative Ergebnis deutlich übertroffen. Dazu trugen spürbar gestiegene Saatgutverkäufe in den USA, Brasilien und Europa sowie positive Währungseffekte im vierten Geschäftsquartal maßgeblich bei, wie das im SDAX notierte Unternehmen mitteilte. Vor dem Hintergrund eines erwarteten Rückgangs des Finanzergebnisses werde der Jahresüberschuss aber voraussichtlich auf dem Vorjahresniveau von 110,6 Millionen Euro liegen.

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 11, 2022 12:29 ET (16:29 GMT)

DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

Zahlungsaufforderung über 191 Mio Euro wegen Cum-ex-Affäre verschickt

Die Staatsanwaltschaft Bonn hat im Zusammenhang mit der Vollstreckung des ersten rechtskräftigen Urteils wegen strafbarer sogenannter Cum-ex-Geschäfte Zahlungsaufforderungen in Höhe von fast 191 Millionen Euro an die Hamburger Warburg-Bank und einen britischen Aktienhändler verschickt. Ein Sprecher der Behörde bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Handelsblatt-Bericht. Etwa 176,6 Millionen Euro davon entfallen auf die Privatbank.

Mutares bestätigt nach Halbjahresverlust Prognose

Die Beteiligungsgesellschaft Mutares hat im ersten Halbjahr den Umsatz weiter kräftig gesteigert und unter Strich erneut rote Zahlen geschrieben, den Verlust gegenüber dem ersten Quartal aber verringert. Die Jahresprognose bestätigte das Unternehmen und stellt für das Jahr 2022 weiteres Wachstum in Aussicht: Der Vorstand geht weiterhin davon aus, im Gesamtjahr 2022 wie angekündigt ein Transaktionsaufkommen mindestens auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2021 zu erreichen.

Patrizia mit Gewinnrückgang im 2. Quartal - Prognose bestätigt

Der Immobilien-Investor Patrizia hat im zweiten Quartal bei leicht sinkenden Erlösen einen Gewinneinbruch verzeichnet. An dem Ausblick für das Gesamtjahr 2022 hält das Augsburger Unternehmen aber fest.

IG Metall sieht 400 Arbeitsplätze bei Siemens Energy in Berlin in Gefahr

Die IG Metall warnt vor dem Verlust von 400 Arbeitsplätzen im Schaltwerk von Siemens Energy in Berlin. Das Management begründe den geplanten Stellenabbau mit einer Verlagerung ins Ausland - "mal wieder", teilte die Gewerkschaft mit. Im Werk in Berlin-Spandau werden demnach die weltweit ersten "Blue Air"-Hochspannungsschaltanlagen" produziert - sie seien klima- und umweltfreundlich, aber auch teurer als bisherige Anlagen.

Südzucker erhöht Gewinnprognose für Geschäftsjahr 2022/23

Nach der Bioethanoltochter Cropenergies blickt auch die Konzernmutter optimistischer auf das Geschäftsjahr. Südzucker erwartet laut Mitteilung weiterhin einen Konzernumsatz für das Geschäftsjahr 2022/23 per Ende Februar von 8,9 Milliarden bis 9,3 Milliarden Euro. Das Konzern-EBITDA werde dagegen nun in einer Bandbreite zwischen 810 Millionen und 910 Millionen Euro und das operative Konzernergebnis in einer Bandbreite zwischen 450 Millionen und 550 Millionen Euro erwartet.

Westwing schreibt erneut rote Zahlen - Sparprogramm aufgelegt

Beim Online-Möbelhändler Westwing setzt sich die nachlassende Einkaufslust der Verbraucher ungebremst fort. Der Umsatz ging im zweiten Quartal um 22 Prozent auf 103 Millionen Euro zurück, nachdem die Einnahmen schon zu Jahresbeginn um ein Fünftel eingebrochen waren, wie das Unternehmen mitteilte. Operativ schrieb Westwing erneut rote Zahlen. Das EBITDA belief sich auf minus 2,3 Millionen nach plus 11 Millionen im Vorjahr.

