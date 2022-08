The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.08.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.08.2022



ISIN Name

BMG2118Q1006 CHIN.SH.H.-S.F.G.HD-00025

CA3807381049 GOLD STANDARD VENT.CORP.

CA45251C1041 IMINING TECHNOLOGIES INC.

IT0000784154 SOC. CATTOLICA DI ASS.

US8990451085 TUI AG UNS.ADR 1/2

