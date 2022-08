Toronto (ots/PRNewswire) -Neue Finanzierung zur Deckung der signifikant wachsenden weltweiten Nachfrage nach MolecuLight's i:X® und DX Point-of-Care Bildgebungsgeräten für die WundpflegeindustrieMolecuLight Inc., das führende Unternehmen im Bereich der Point-of-Care-Fluoreszenz-Bildgebung für die Echtzeit-Erkennung von Wunden mit erhöhter Bakterienlast, gab bekannt, dass es eine Finanzierung mit BDC Capital und iGan Ventures abgeschlossen hat. Die Mittel sollen die weitere globale Expansion von MolecuLight unterstützen, um die wachsende Kundennachfrage nach den MolecuLight i:X®- und DX-Geräten zu decken. Leonard Kofman und Jody Staggs, Managing Director von SWK Holdings, werden dem Vorstand von MolecuLight als Beobachter beitreten."Angesichts der anhaltenden weltweiten Nachfrage nach unseren i:X- und DX-Plattformen freuen wir uns, diese Finanzierung von BDC Capital und iGan Ventures, einem frühen Investor in MolecuLight, bekannt geben zu können", erklärt Anil Amlani, CEO von MolecuLight Inc. "Der Erlös wird das kontinuierliche Wachstum unserer kommerziellen Aktivitäten und unserer Infrastruktur unterstützen, um die Marktnachfrage zu befriedigen"."Wir haben von Anfang an in MolecuLight investiert und sind begeistert, dass das Unternehmen weltweit kommerziellen Erfolg erzielt", so Sam Ifergan, Gründer und Präsident von iGan Partners. "Seine Kunden veröffentlichen weiterhin eine Fülle von Daten, die die verbesserten Ergebnisse und Kosteneinsparungen belegen. Das trägt dazu bei, dass MolecuLight weltweit zum Standard in der Wundversorgung wird"."BDC ist stolz darauf, sich an der Finanzierung von MolecuLight zu beteiligen, einem beeindruckenden kanadischen Unternehmen, das sich weltweit für die Verbesserung der Gesundheitsversorgung einsetzt", erläutert Leonard Kofman, Partner bei BDC Capitals auf geistigem Eigentum basierenden Finanzierungslösungen. "MolecuLight hat ein ungelöstes klinisches Problem gelöst - die Notwendigkeit, die Bakterienlast in Wunden zu erkennen - und eine Reihe von Produkten auf den Markt gebracht, die die Wundversorgung weltweit positiv beeinflussen. Die Nachfrage nach der Technologie ist stark und wächst, und wir glauben, dass das Unternehmen gut positioniert ist, um weiter zu wachsen und erfolgreich zu sein".Die MolecuLight-Geräte werden in Nordamerika über das Direktvertriebs- und klinische Anwendungsteam und international über die 15 spezialisierten Vertriebspartner von MolecuLight in 18 Ländern verkauft.Informationen zu MolecuLight Inc.MolecuLight Inc. ist ein privates Unternehmen für medizinische Bildgebung, das seine proprietäre fluoreszierende Bildgebungsplattformtechnologie entwickelt hat und auf mehreren klinischen Märkten vertreibt. Die kommerziellen Geräte von MolecuLight, zu denen die Fluoreszenz-Bildgebungssysteme MolecuLight i:X® und DX und deren Zubehör gehören, sind tragbare Point-of-Care-Bildgebungsgeräte für den Echtzeit-Nachweis und die Lokalisierung von Bakterienlast in Wunden und die digitale Wundmessung. MolecuLight-Verfahren, die in den Vereinigten Staaten durchgeführt werden, profitieren von einem verfügbaren Rückvergütungsprogramm. Dieses umfasst zwei CPT®-Codes für den Behandlungsaufwand des Arztes zur Durchführung einer "Fluoreszenz-Bildgebung zur Ermittlung des Vorhandenseins sowie der Lage und des Ausmaßes der Bakterienbelastung" und eine Vergütung für Krankenhausambulanzen (Hospital Outpatient Department, HOPD) und ambulante chirurgische Zentren (Ambulatory Surgical Center, ASC) mittels einer APC-Zuweisung (Ambulatory Payment Classification, APC). Das Unternehmen vermarktet seine einzigartige Fluoreszenz-Bildgebungsplattform-Technologie auch auf anderen Märkten weltweit mit relevantem und bislang ungedecktem Bedarf an diesem Verfahren. Dazu zählen die Bereiche Lebensmittelsicherheit, Verbraucherkosmetik und weitere zentrale Industriemärkte.Tungsten Advisors war der exklusive Finanzberater von MolecuLight Inc.Informationen zu BDC CapitalBDC Capital ist der Investmentzweig von BDC, Kanadas Bank für Unternehmer. Mit einem verwalteten Vermögen von über 3 Mrd. Dollar ist BDC Capital ein strategischer Partner für die innovativsten Firmen des Landes. BDC Capital bietet ein umfassendes Spektrum an Kapital, von Startkapital bis hin zu Übergangskapital, und unterstützt kanadische Unternehmer, die ihre Unternehmen zu globalen Champions machen wollen. Besuchen Sie bdc.ca/capital.Informationen zu iGan PartnersMit Sitz in Toronto ist iGan Partners Kanadas führender Investor im Bereich der Gesundheitstechnologie, der sich darauf konzentriert, den Sektor durch bahnbrechende Innovationen zu verändern, die den Patentschutz drastisch verbessern und gleichzeitig die Kosten senken. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, technologische Fortschritte in den Bereichen KI/Cloud-gestützte medizinische Geräte und digitale Gesundheit in einem frühen Stadium zu identifizieren, zu kommerzialisieren und zu skalieren. iGan bietet Portfoliounternehmen intelligentes Kapital, aktive Unterstützung und Zugang zu einem Netzwerk von Industriepartnern und sektorspezifischen Co-Investoren, um ihnen zu Wachstum und Erfolg zu verhelfen.Informationen zu Tungsten AdvisorsTungsten Advisors (www.tungstenadv.com) ist ein Investmentbanking-Unternehmen, das sich auf die strategische Beratung und Unternehmensfinanzierung von Gesundheits- und Technologieunternehmen konzentriert. Tungsten bietet Transaktionsdienstleistungen an, darunter Finanzierungen (Privatplatzierungen/PIPEs), Corporate Licensing sowie Fusionen und Übernahmen (M&A). Kontakt:Rob Sandler, Chief Marketing Officer, MolecuLight Inc., T. +1.647.362.4684, rsandler@moleculight.com, www.moleculight.com