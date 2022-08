Nur eine Richtung kennt heute Paion. Derzeit verzeichnet der Kurs ein Plus von rund neun Prozent. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. War das der Auftakt einer neuen Rallye oder nur ein kurzes Aufbäumen?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Paion, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Paion-Analyse einfach hier klicken.

Mit dem Anstieg auf über 1,00 Euro verbessert sich die Technik nun spübar. Denn dieses Plus bedeutet für die Aktie einen neuen wichtigen Hochpunkt. Immerhin markiert der Titel ein neues 4-Wochen-Hoch. Bis dato hatten 0,96 EUR diesen oberen Umkehrpunkt bedeutet. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Werfen wir einen Blick auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Tage, dürfte Langfrist-Anlegern das Lächeln vergehen. Danach notiert Paion in Abwärtstrends, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...