Munich (ots/PRNewswire) -Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, hat heute im Rahmen seines Halbjahresfinanzberichts 2022 die ungeprüften wesentlichen Finanzzahlen für das zweite Quartal 2022 (01. April bis 30. Juni 2022) vorgelegt. Nagarro konnte die Umsatzdynamik aus dem ersten Quartal 2022 auch im zweiten Quartal 2022 fortführen. Die Nachfrage war weiterhin stark und zeigte sich unbeeindruckt von der sich abzeichnenden Möglichkeit einer Konjunkturabschwächung. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal 2022 auf 210,0 Mio. €, was einem Wachstum von 65,0 % gegenüber 127,3 Mio. € im zweiten Quartal des Vorjahres und einem Anstieg von 13,2 % gegenüber 185,5 Mio. € im ersten Quartal 2022 entsprach.Das währungsbereinigte Umsatzwachstum für das zweite Quartal 2022 betrug 55,7 %. Der Gross Profit stieg im zweiten Quartal 2022 auf 60,2 Mio. € von 38,0 Mio. € im zweiten Quartal 2021. Die Gross Margin sank im zweiten Quartal 2022 auf 28,7 % gegenüber 29,9 % im zweiten Quartal 2021. Das bereinigte EBITDA stieg im zweiten Quartal 2022 um 111,9 % auf 40,2 Mio. € (entsprechend einer bereinigten EBITDA-Marge von 19,1 %) gegenüber 19,0 Mio. € (entsprechend einer bereinigten EBITDA-Marge von 14,9 %) im zweiten Quartal 2021.Das EBITDA stieg im zweiten Quartal 2022 um 156,2 % auf 39,4 Mio. €, gegenüber 15,4 Mio. € im Vorjahresquartal. Die wesentliche Bereinigung betraf dabei Aufwendungen für Aktienoptionen in Höhe von 0,8 Mio. €. Das EBIT erhöhte sich im Jahresvergleich um 224,0 % auf 31,1 Mio. € gegenüber 9,6 Mio. € im zweiten Quartal 2021. Der Nettogewinn wuchs im Jahresvergleich um 296,3 % auf 22,3 Mio. € gegenüber 5,6 Mio. € im zweiten Quartal 2021.Im zweiten Quartal 2022 hat das Unternehmen netto 872 Fachkräfte hinzugewonnen - diese Zahl umfasst auch Trainees sowie Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger.Dipika Srivastava, Nagarro-Kollegin in Lucknow, Indien, die sich beruflich mit Cloud, Web-APIs und Microservices befasst, sagte: "Jede und jeder einzelne von uns bei Nagarro ist begeistert von dem Wachstum, das wir erreichen konnten. Nagarro etabliert sich eindeutig als der weltweit führende Anbieter von agilen Technologiedienstleistungen."Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr 2022Nagarro hat seinen Halbjahresfinanzbericht veröffentlicht. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr 2022 (01. Januar bis 30. Juni 2022) auf 395,6 Mio. €, was einem Anstieg von 62,8 % verglichen mit 243,0 Mio. € im ersten Halbjahr 2021 entspricht. Das währungsbereinigte Umsatzwachstum im ersten Halbjahr 2022 betrug 55,6 %. Der Gross Profit stieg von 72,1 Mio. € im ersten Halbjahr 2021 auf 110,5 Mio. € im ersten Halbjahr 2022. Die Gross Margin sank von 29,7 % im ersten Halbjahr 2021 auf 27,9 % im ersten Halbjahr 2022. Das bereinigte EBITDA stieg im ersten Halbjahr 2022 um 84,3 % auf 69,1 Mio. € (entsprechend einer bereinigten EBITDA-Marge von 17,5 %), gegenüber 37,5 Mio. € (entsprechend einer bereinigten EBITDA-Marge von 15,4 %) im ersten Halbjahr 2021. Das EBITDA erhöhte sich um 105,7 % auf 67,2 Mio. € gegenüber 32,7 Mio. € im ersten Halbjahr 2021. Das EBIT steigerte sich verglichen mit dem Vorjahr um 141,2 % auf 51,6 Mio. €, ausgehend von 21,4 Mio. € im ersten Halbjahr 2021. Der Nettogewinn stieg im Jahresvergleich um 172,4 % auf 36,2 Mio. € gegenüber 13,3 Mio. € in der ersten Hälfte des Jahres 2021. Die liquiden Mittel verringerten sich gegenüber dem 31. Dezember 2021 um 34,5 Mio. € auf 72,1 Mio. €, hauptsächlich aufgrund der Aufwendungen im Zusammenhang mit verschiedenen Akquisitionen.Nagarro wird zum Halbjahresfinanzbericht 2022 eine Analystenkonferenz in Form eines Video-Calls durchführen, die am 12. August 2022 um 13:30 Uhr MESZ (Berlin) stattfindet, entsprechend 12:30 Uhr BST (London), 7:30 Uhr EDT (New York City), 4:30 Uhr PDT (San Francisco), 19:30 Uhr SGT (Singapur), 20:30 Uhr JST (Tokio) und 17:00 Uhr IST (Neu-Delhi). Bei Interesse registrieren Sie sich bitte hier für unseren Earnings Video-Call (https://webcast.meetyoo.de/reg/6s6q3Gf8n6da).Über NagarroNagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt seine Kunden dabei, innovative, digital-first Unternehmen zu werden und somit auf ihren Märkten erfolgreich zu sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seinen Ansatz aus, bahnbrechende Lösungen zu finden. Nagarro beschäftigt über 16.800 Mitarbeitende und ist in 31 Ländern vertreten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com.FRA: NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)Bei Rückfragen kontaktieren Sie bitte press@nagarro.com (mailto:press@nagarro.com)Logo: https://mma.prnewswire.com/media/844192/Nagarro_Logo.jpgPressekontakt:Vera Reichlin Meldegg,vera.reichlin-meldegg@nagarro.com,+43 664 80490 220Original-Content von: Nagarro, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134167/5295406