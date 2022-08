Hoffnung auf langsamere Gangart der Fed im Zinserhöhungszyklus. Deutsche Börse ist das Schlusslicht im Dax. Knorr-Bremse-Aktien fallen nach Zahlen. Der Dax hat zum Wochenschluss noch einmal deutlich an Fahrt aufgenommen. Der deutsche Leitindex rückte um bis zu 0,8 Prozent auf 13.799 Zähler vor und markierte damit den höchsten Stand seit zwei Monaten. Der EuroStoxx50 gewann 0,5 Prozent. Der zuletzt nachlassende Preisdruck in den USA hatte in den vergangenen ...

