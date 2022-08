Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den USA ging im Juli erstmals seit langer Zeit die Teuerung spürbar zurück, so die Analysten der Helaba.Schuld daran seien nicht nur fallende Benzinpreise gewesen, auch die Kernrate ohne Energie und Nahrungsmittel sei unter den Erwartungen geblieben. Die Erzeugerpreise würden dieses Bild bestätigen. Weniger Inflation würde weniger Zinserhöhungen bzw. mehr Wachstum bedeuten. Konjunkturoptimismus habe zuvor bereits der robuste US-Arbeitsmarktbericht geschürt. US-Aktien hätten zugelegt, Risikoaufschläge bei Anleihen seien gesunken, Rohstoffe hätten sich verteuert. Sogar bei zehnjährigen Laufzeiten seien die Renditen von Treasuries und Bundesanleihen deutlich gestiegen - erstmals seit Mitte Juni. Dagegen hätten europäische Aktien auf der Stelle getreten. In Europa habe die Teuerung wohl noch nicht den Hochpunkt gesehen. Bei den Energiepreisen zeichne sich keine Entspannung ab. Wenigstens der Euro habe sich erholen können, auch wenn die Ursache mehr in einem schwächeren Dollar gelegen habe. ...

