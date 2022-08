Reinhören: https://boersenradio.at/page/podcast/3228 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/91 geht es um die Auflösung der vorwöchigen Frage an die Hörer:innen, welches denn das schönste Logo im Kapitalmarkt sei. Gewonnen hat die Addiko Bank knapp vor wikifolio. Herzliche Gratulation. Der ATX TR ist indes wieder über dem MA100, News gibt es zu Rosenbauer, Valneva, Do&Co, Research zu Polytec und Frequentis ist weiter auf High-Kurs. - Börsenwerte Newsletter (gratis) https://www.boersenbrief.at/newsletter-anmeldung/- Börsenwerte Film: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...