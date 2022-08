Köln (ots) -Die tödlichen Schüsse von Dortmund schockieren Deutschland: Bei einem Polizeieinsatz ist ein 16-Jähriger mit Schüssen aus einer Maschinenpistole getötet worden. Das Opfer war offenbar psychisch labil und soll die Beamten mit einem Messer angegriffen haben. Wie konnte es zu dieser Eskalation kommen? Was genau ist in Dortmund passiert? In den vergangenen Tagen häuften sich die Fälle von tödlichen Schüssen aus Dienstwaffen. Auch in Frankfurt am Main, in Köln und in Recklinghausen kamen Menschen bei Polizeieinsätzen ums Leben. Sind unsere Polizisten überhaupt angemessen auf das vorbereitet, was ihnen heutzutage begegnet? Darüber spricht Moderator Dieter Könnes am 14. August bei "stern TV am Sonntag" mit seinen Gästen.Kritik am Vorgehen der Dortmunder Polizei äußert Kriminologe Dr. Thomas Feltes, vor allem am Einsatz von Maschinenpistolen. Er findet, dass die Polizei auf Fälle wie diese nicht richtig vorbereitet ist und sagt: "Es gibt bei diesem tragischen Vorfall enormen Aufklärungsbedarf." Im Studio begrüßt Dieter Könnes auch den Polizisten Reinhold Bock, der selbst schon einmal einen Einsatz mit Todesfolge hautnah miterlebt hat. Auf das traumatische Erlebnis folgten Ängste und Schuldgefühle: "Ich konnte mich nicht von dem Druck befreien, dass ich irgendwas falsch gemacht habe", sagt Bock heute.Das zweite Aufreger-Thema der Woche: versteckte Preiserhöhungen im Supermarkt, in Restaurants und bei Dienstleistungen. Seit Monaten schon leiden wir unter der Inflation - ob beim Tanken, beim Einkaufen oder bei den Nebenkosten. Und nun auch noch das: Die Verbraucherzentralen schlagen Alarm und warnen vor zusätzlichen Preiserhöhungen, die auf den ersten Blick schwer erkennbar sind. Darüber spricht Moderator Dieter Könnes u.a. mit Verbraucherschützer Armin Valet: "Es gibt immer mehr versteckte Preiserhöhungen bei Lebensmitteln. Hersteller und Händler tricksen so viel rum wie noch nie." Mit welchen Methoden wird in den Läden und in Restaurants gearbeitet und wie lassen sie sich durchschauen? Handelsexperte Thomas Roeb kennt die Maschen und verrät bei "stern TV", worauf Verbraucher achten sollten.Als prominente Panel-Gäste sitzen diesmal bei Dieter Könnes im Studio der Kabarettist Serdar Somuncu und "Höhle der Löwen"-Investor Ralf Dümmel. Spannende Diskussionen und die bewegendsten Themen der Woche - das ist "stern TV am Sonntag". Dabei steht vor allem auch die Meinung der Zuschauerinnen und Zuschauer im Vordergrund. Sie können mitmachen über Abstimmungen, Video-Statements und via Social Media.Pressekontakt:Volontärin Kommunikation Information & Sport: Michelle Wilbois | T: +49 221 456-74105 | michelle.wilbois@rtl.deManagerin Kommunikation Information & Sport: Dajana Pürsten | T: +49 221 456-74101 | dajana.puersten@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5295775