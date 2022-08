Insgesamt sind auf den Webseiten der 50 grössten Schweizer Unternehmen rund 12'400 Jobs ausgeschrieben.Zürich - Der Arbeitskräftemangel in der Schweiz macht sich bei den Grossunternehmen deutlich bemerkbar. So ist die Zahl der Stellen, für welche die 50 grössten Schweizer Unternehmen Personal suchen, in den vergangenen Wochen markant angestiegen. Insgesamt sind auf den Webseiten dieser Unternehmen rund 12'400 Jobs ausgeschrieben. Das sind 34 Prozent mehr als noch vor einem Monat...

