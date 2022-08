Die Geothermie steht in München und Umland vor einem weiteren Ausbau. Die Stadtwerke München und die Erdwärme Grünland wollen im Süden der Metropole mindestens ein neues Kraftwerk bauen und die Fernwärmenetze erweitern. Die Stadtwerke München (SWM) setzen weiter auf den Ausbau der Geothermie. So will das Energieunternehmen einen großen Teil der Energieversorgung von privaten Haushalten, Büros und Betrieben zuverlässig und CO2-frei versorgen. Wie die SWM mitteilte, ist die Erdwärme Grünwald (EWG) ...

