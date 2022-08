Original-Research: Cherry AG - von Montega AG



H1: Cherry bestätigt vorläufige Zahlen - Schwaches Sentiment im Gaming-Sektor durch Peer-Ergebnisse untermauert



Cherry hat im Rahmen der Veröffentlichung der Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2022 die bereits vermeldeten vorläufigen Eckdaten bestätigt.

Umsatz und Profitabilität rückläufig: Wie bereits bekanntgegeben lagen die Erlöse in H1 unterhalb des starken Vorjahreszeitraums (-18,0% yoy auf 65,9 Mio. Euro; vgl. Comment vom 19.07.). Aufgrund verschiedener Faktoren (u.a. Konjunkturschwäche im Gaming-Sektor, hohe Lagerbestände bei OEMs, Lockdowns in chinesischen Werken) war das Gaming-Geschäft besonders stark betroffen (-40,9% yoy). Positiv hat sich hingegen das Professional-Segment entwickelt (+7,0% yoy). Hier konnte v.a. der Umsatz mit e-Health-Terminals um 33,9% yoy gesteigert werden. Die Profitabilität war aufgrund des geringeren Erlösbeitrages der Gaming-Aktivitäten rückläufig (EBITDA-Marge: -12,1 PP yoy auf 12,4%).



Cash Flow voraussichtlich auch im zweiten Halbjahr belastet: Zum Ende des ersten Halbjahres verfügte Cherry über ein Net Working Capital von 45,8 Mio. Euro (Vj.: 38,0 Mio. Euro; +20,5% yoy). So erfolgte als Reaktion auf die angespannten internationalen Lieferketten und Produktlaunches von OEMs eine verstärkte Bevorratung für das Gaming-Segment. Im Segment Professional erforderte der Ausbau des B2C-Vertriebs über Online-Marktplätze ebenfalls den Ausbau von Vorräten, damit Produkte jederzeit über die Plattformen verfügbar sind. Ansonsten würden Cherry-Produkte bei den Suchergebnissen depriorisiert. Deshalb weist Cherry zum Halbjahr nur einen leicht positiven Operating Cash Flow von 0,3 Mio. Euro aus (Vj.: -4,2 Mio. Euro). Für die zweite Jahreshälfte avisiert das Unternehmen einen gleichbleibenden Vorratsbestand, sodass sich der Operating Cash Flow ggü. H1 positiv entwickeln sollte. Der Financing Cash Flow wird durch den anhaltenden Rückkauf eigener Aktien in H2 belastet bleiben. Zum Stichtag 30.06. wurden 215,3 Tsd. Aktien im Wert von 1,9 Mio. Euro zurückgekauft. Der HV-Beschluss des Aktienrückkaufprogramms ermöglicht den Rückkauf von bis zu 2 Mio. Aktien für bis zu 25 Mio. Euro.



Schwäche des Gaming-Sektors von Peers bestätigt: Im Zuge der Veröffentlichung der vorläufigen H1-Resultate passte Cherry seine Umsatz- und Ergebniserwartungen an und rechnet nun mit einem "geringeren" Wachstum im Gaming-Segment. Zuvor hatte der Vorstand einen Erlösanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich avisiert. Derweil verspürt auch die Peer Group von Cherry die Nachfrageschwäche des Gaming-Sektors. So verzeichnete bspw. Corsair im zweiten Quartal einen Umsatzrückgang von 42,6% yoy und reduzierte in der Folge die Umsatzguidance für das laufende Geschäftsjahr um ca. 30%. Ebenso berichtete Logitech einen Rückgang der Top-Line von 12% yoy im abgelaufenen Quartal. Von den vier relevanten Segmenten des Unternehmens (Gaming, Video Collaboration, Keyboards & Combos, Pointing Devices) war dabei das Gaming-Segment mit 16% yoy am stärksten rückläufig. In der Folge reduzierte auch Logitech die Umsatzprognose für das laufende Jahr und erwartet einen Umsatzrückgang von 4 bis 8% yoy.

Fazit: Nach der Anpassung der Guidance erfolgt die Vorlage der Halbjahreszahlen ohne Überraschungen. Wir bestätigen unsere Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel.







