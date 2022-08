DJ WOCHENVORSCHAU/22. bis 28. August (34. KW)

=== M O N T A G, 22. August 2022 *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Juli 22:05 US/Zoom Video Communications Inc, Ergebnis 2Q, San Jose - CH/Treffen der deutschsprachigen Finanzminister (bis 23.8.) - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) D I E N S T A G, 23. August 2022 *** 06:55 DE/TAG Immobilien AG, Ergebnis 2Q, Hamburg 07:00 DE/Voltabox AG, Ergebnis 2Q, Delbrück 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1H, Grünwald 07:30 DE/Douglas GmbH, Ergebnis 3Q, Düsseldorf *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe Eurozone (1. Veröffentlichung) August 10:00 DE/About You Holding SE, Online-HV *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes und nicht- verarbeitendes Gewerbe (1. Veröffentlichung) August *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:45 US/Medtronic plc, Ergebnis 1Q, Minneapolis *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe und Service (1. Veröffentlichung) August *** 16:00 US/Neubauverkäufe Juli *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) August 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) M I T T W O C H, 24. August 2022 *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H, München 10:00 DE/LBBW, Ergebnis 1H, Stuttgart *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd Euro *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Juli *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 22:20 US/Nvidia Corp, ausführliches Ergebnis 2Q, Santa Clara D O N N E R S T A G, 25. August 2022 *** 07:00 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1H, Luxemburg *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, ausführliches Ergebnis 1H, Berlin *** 07:30 DE/Fielmann AG, ausführliches Ergebnis 1H, Hamburg 07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Ergebnis 1H, Wiesbaden *** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q *** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 1H *** 08:00 IE/CRH plc, Ergebnis 1H, Dublin 08:00 FI/Fortum Oyj, Ergebnis 2Q, Espoo *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex August *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex August *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der Ratssitzung vom 21. Juli *** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex August F R E I T A G, 26. August 2022 *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator September *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen August 09:00 NL/Steinhoff International Holdings NV, Trading Update 3Q, Amsterdam *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juli *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Juli *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) August - EU/Ratingüberprüfungen für Österreich (S&P), Belgien (Moody's), Dänemark (S&P), Albanien (Moody's) S O N N T A G, 28. August 2022 18:00 DE/ARD, Sommerinterview mit Grünen-Chef Nouripour, Berlin ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2022 08:25 ET (12:25 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.