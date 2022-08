Bonn (ots) -internationaler frühshoppen:Ohne Putins Gas - wie meistert der Westen die Energiekrise?Sonntag, 14. August 2022, 12.00 UhrGanz Europa blickt mit Sorge auf den nächsten Winter: Putin nutzt Energie im Krieg gegen die Ukraine als Waffe. Erdgaslieferungen aus Russland wurden bereits stark reduziert, ein gänzlicher Lieferstopp ist nicht auszuschließen. Außerdem steht das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja weiterhin unter Beschuss, die Sorge vor einem Super-GAU wächst.Indes ringt der Westen um Geschlossenheit: Als Reaktion auf die Energiekrise hat sich die EU gerade auf einen Notfallplan geeinigt. Der Plan ist allerdings nicht unumstritten - vor allem in Südeuropa ist der Unmut über die Einsparziele groß. Auf der Suche nach Möglichkeiten, unabhängiger von Putins Gas zu werden, avancieren die USA als Flüssiggaslieferant zu einem wichtigen Energieverbündeten. Doch nicht nur die Versorgungssicherheit beschäftigt Bürgerinnen und Bürger, ebenso wie die Politik. Auch die rasant gestiegenen Energiepreise sorgen für Spannungen, in Großbritannien kommt es bereits zu Massenprotesten.Wie macht sich die Energiekrise in der EU, Großbritannien und den USA bemerkbar? Wie versuchen sich die einzelnen Staaten auf den Ernstfall vorzubereiten? Wie steht es um die Solidarität des Westens? Was unternimmt die Politik, um die Bürgerinnen und Bürger finanziell zu entlasten und gesellschaftlichen Spannungen vorzubeugen?Eva Lindenau diskutiert mit:- Cathryn Clüver Ashbrook, Politologin und Journalistin (USA)- Vendeline von Bredow, The Economist (Großbritannien)- Andrej Gurkov, Deutsche Welle (Russland)- Ralph Sina, ehem. EU-Korrespondent (Brüssel)Pressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5295856