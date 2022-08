Nicht verpassen! Der neue kostenlose Report von America's Most Wanted. https://bit.ly/3SJAlex Finger weg von diesen Charts! Tankrabatt, 9-Euro-Ticket, Gasumlage und weitere Faktoren auf dem Weltmarkt würden die Teuerungsrate in Deutschland um vier Prozentpunkte treiben, so die Berechnungen der M.M. Warburg. Andere europäische Länder hätten die 10-Prozent-Marke schon geknackt, das mache eine Geldpolitik der EZB notwendig, sagt Carsten Klude. Während die US-Börse aufatmet, ist für die Inflationsspirale in der Eurozone noch lange kein Ende in Sicht. M.M.Warburg-Chefsvolkswirt Carsten Klude prognostiziert einen Inflationsanstieg auf 10 Prozent bis November.