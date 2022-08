Straubing (ots) -



(...) Wenn es stimmt, dass ein staatlicher Haushalt in Zahlen gegossene Politik ist, dann kann man daraus ablesen, wie wenig der Bundesregierung und ganz besonders ihrem Kassenwart energieeffiziente Gebäude wert sind. Da gibt man lieber mal Milliarden an Steuergeld dafür aus, den Preis von Diesel und Benzin künstlich niedrig zu halten, und will diese klimaschädlichen Subventionen, wenn es nach der FDP oder auch der CSU geht, am liebsten sogar noch verlängern. Für wirklich sinnvolle Maßnahmen ist dagegen angeblich kein Geld da. Da werden die Prioritäten erkennbar völlig falsch gesetzt. (...)



