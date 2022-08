Ripple hat eine neue Studie veröffentlicht, aus der hervorgeht, wie wichtig Investoren der emotionale bzw. persönliche Bezug zu einem NFT für den Kauf ist. Zudem wollen rund drei Viertel der Finanzinstitutionen bis 2025 Kryptowährungen nutzen. Das Unternehmen hinter der Kryptowährung XRP, Ripple, hat eine neue Studie namens "New Value: Crypto Trends in Business & Beyond" veröffentlicht und geht dabei vor allem auf NFT (Non-Fungible-Token) ein. Zudem hat Ripple untersucht, wie viel Prozent der Finanzinstitutionen in Zukunft Kryptowährungen benutzen ...

