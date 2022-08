Freiburg (ots) -



Warum Soldaten in ein Land schicken, dessen Militärregierung keine Gelegenheit auslässt, die ausländischen Truppen zu schikanieren? Dessen Führung die Demokratie missachtet, die Nähe zum Kreml sucht und die russische Söldnertruppe Wagner durchs Land marodieren lässt? Es mag verständlich sein, dass die Verteidigungsministerin ein Zeichen setzen will und den Einsatz zunächst unterbricht. Jedoch ist die Sahel-Zone zu wichtig für Europas Sicherheit, als dass man sie vernachlässigen oder Wladimir Putin überlassen könnte. Schnell könnte Mali wieder ein Zufluchtsort für islamistische Terroristen werden, eine Region im Chaos versinken und Millionen zur Flucht zwingen. Dem Westen mangle es an strategischer Geduld - dieser Vorwurf war nach dem katastrophalen Afghanistanabzug zu hören. (...) In Mali darf sich dieser Fehler nicht wiederholen. Auch deshalb sollte die Mission weitergehen. http://www.mehr.bz/khs225j



