"Ich bin nicht wer ich war, und ich will es nie wieder sein." Ein Satz, der für einige Menschen verwirrend klingen mag. Manche echten Abenteurer werden ihn aber womöglich verstehen. Immerhin stammt er von einem der größten Abenteurer und Entdecker überhaupt, von Vasco da Gama. Der portugiesische Seefahrer entdeckte Ende des 15. Jahrhunderts den Seeweg nach Indien. Nahezu zeitgleich machte sich auch Christopher Kolumbus einen Namen als großer Entdecker - und im 17. Jahrhundert dann James Cook. Die Exploration, das Entdecken, stellt für die Menschen eine der größten Faszinationen überhaupt dar. Das war schon immer so. Ohne große Entdecker und Erfinder wäre die Welt nicht da, wo sie sich befindet. Der Entdeckergeist lebt bis heute weiter. Die Dinge, die es zu entdecken gilt, haben sich aber stark verändert.

Im 20. Jahrhundert kann man wohl Konrad Kruse als einen der größten Entdecker bezeichnen. Der deutsche Erfinder entwickelte den ersten funktionsfähigen Computer. Auf der anderen Seite stehen Menschen wie der Bergsteiger Reinhold Messner oder der Extremsportler Mike Horn. Exploration ist vielfältig, was sich in der Welt, wie wir sie heute kennen, widerspiegelt. Es gibt unterschiedlichste Entdecker der Neuzeit - was sich auch in fast allen Branchen zeigt.

Bergbau-Aktien wie Evolution Energy Resources (ISIN: AU0000180200): Moderne Exploration mit historischem Hintergrund

Die Suche nach Rohstoffen begleitet die Menschen seit ihrem Anbeginn. Heute ist diese nicht unwichtiger geworden, hat sich aber enorm weiterentwickelt. Das Fachmagazin "Mineral Processing" hat berechnet, dass vor Kurzem noch jede hundertste Mine oder Erkundung zum Erfolg führte. Durch moderne Herangehensweisen und Methoden konnte die Effektivität von Explorationen in der Rohstoffindustrie deutlich gesteigert werden. Das bedeutet auch, dass sich Gewinnmargen in der Bergbau-Branche stetig steigern. Im Jahr 2021 gingen sie um 14% nach oben.

Moderne Explorer sind dafür verantwortlich, dass die Rohstoffe, die es derzeit braucht, ausreichend vorhanden sind. Einer dieser modernen Entdecker in der Bergbauindustrie ist Evolution Energy Resources (ISIN: AU0000180200). Das australische Unternehmen unterhält mit dem Chilalo-Graphitprojekt eines der spannendsten Graphit-Projekte der Welt. Der Rohstoff wird beispielsweise für die Entwicklung hin zur E-Mobilität benötigt, was ihn sehr wertvoll macht. Und auch die Börse hat das Unternehmen bereits entdeckt.

Tech-Explorer wie Apple (ISIN: US0378331005) und Amazon (ISIN: US0231351067)

Die Tech-Branche ist eine Szene der großen Entwickler der Neuzeit - daran gibt es gar keinen Zweifel. Apple gehört demnach auch zu den größten Explorern, was allein schon die Entwicklung des iPhones zeigt. In der Branche sind natürlich auch Unternehmen wie Alphabet (ISIN: US02079K3059) zu nennen. Auch Entwickler der künstlichen Intelligenz (KI) können zu den großen Explorern gezählt werden. Hier sind Amazon und IBM (ISIN: US4592001014) weit vorne mit dabei.

Moderne Entdecker sind auch in der Medizin gefragt

In der Medizin und der Pharma-Branche sind moderne Entdecker ebenfalls enorm wichtig. Hier gehen innovative Unternehmen wie Pfizer (ISIN: US7170811035), Merck (ISIN: DE0006599905) und Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046) voran.

Exploration in der Neuzeit ist vielfältig

Da die Welt immer digitaler wird, findet ein großer Teil der Exploration mittlerweile im Tech-Sektor und in den modernen Wissenschaften statt. Doch auch Entdecker, die in Branchen unterwegs sind, die deutlich mehr Historie mitbringen, sind noch gefragt. Das zeigt sich in der Bergbau-Szene, die weiterhin gefragt ist und auf neuen Wegen wandeln. So wie es Entdecker eben tun.

