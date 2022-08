Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Die Erholung des globalen Aktienmarktindex dauerte auch in der letzten Woche an. Er stieg in EUR um +0,7%. Der S&P 500 legte in EUR um +0,5% zu, der Stoxx 600 stieg um +0,2%. Der Nikkei 225 und die globale Schwellenländerindex schwächten sich ab (in EUR -0,8% bzw. -1,2%). Die Aktienmärkte reagierten positiv auf die niedriger als erwarteten Juli-Inflationsdaten aus den USA. Der ausgewiesen Wert von 8,5% (j/j) lag 0,2%-Punkte unter den Konsensus-Schätzungen und 0,6%-Punkte unter dem Vormonatswert. Die Volatilität der Aktienmärkte ist in der Folge weiter gesunken. Die europäische Berichtsaison für das 2Q 2022 ist bisher gut verlaufen. 62% der Firmen haben Gewinne berichtet, die über den Erwartungen gelegen sind. Den höchsten Anteil an positiven ...

