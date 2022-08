In den letzten Jahren sind unzählige Wasserstoff-Unternehmen an die Börse gegangen. Einige davon haben einen Höhenflug erlebt, andere sind abgetaucht. Klar ist aber, dass die nun spürbar an Kraft gewinnende Wasserstoffwirtschaft eine Reihe von neuen Energiegiganten hervorbringen wird. Dazu könnten auch einige Börsenkandidaten gehören, in die wir noch nicht direkt investieren können. EKPO Fuel Cell, Nucera und Sunfire zum Beispiel. Aber wem gehören die eigentlich und könnte es sich lohnen, auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...