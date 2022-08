Unterföhring (ots) -Unterföhring, 13. August 2022. Großartiges Finale für die zweite Staffel von "99 - Eine:r schlägt sie alle": 11,1 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen verfolgen am Freitagabend in SAT.1, wie sich Christina Wenzel (42) aus Groß-Gerau im letzten Spiel gegen Dennis (38) aus Westheim durchsetzt und 99.000 Euro mit nach Hause nehmen darf. Das ist Staffel-Bestwert. Dank der starken Prime Time überzeugt SAT.1 am Freitag mit einem sehr schönen Tagesmarktanteil von 8,9 Prozent in dieser Zielgruppe.Eine dritte Staffel der Show ist bereits beschlossen. Alle Infos zur Bewerbung für Staffel 3 unter https://www.sat1.de/bewerben/99-eine-r-schlaegt-sie-alle-jetzt-bewerben (https://www.sat1.de/bewerben/99-eine-r-schlaegt-sie-alle-jetzt-bewerben)Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence / Erstellt: 13.08.2022 (12.08.2022 vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Pressekontakt:Katrin Dietz / Tina LandCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154 /-1192email: katrin.dietz@seven.one / tina.land@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karlphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl @seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5296064