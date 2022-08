Wolfratshausen (ots) -Zum sechsten Mal in Folge freut sich der Wolfratshauser IT-Dienstleister über die positive Entwicklung.Mit der Verabschiedung der Geschäftszahlen 2021 schloss der IT-Macher mit 31.12.2021 sein zwischenzeitlich sechstes Geschäftsjahr erfolgreich ab und veröffentlichte seine Geschäftszahlen im Bundesanzeiger.Während im Vorjahr Corona bedingt ein etwas geringeres Wachstum zu verzeichnen war, bilanzierte das Unternehmen im Jahr 2021 wieder kontinuierliche Zuwächse bei Umsatz als auch Ertrag und konnte das gewünschte Wachstum auf inzwischen 26 Mitarbeiter konsequent ausbauen.Unser Fokus auf eine nachhaltige Betreuung von Unternehmen, die Oracle Forms und APEX im Einsatz haben, hat sich bewährt. Das sieht man an den Zahlen, aber auch in der Entwicklung bei Kunden und Mitarbeitern. Die positive Entwicklung lässt sich u.a. auch auf die konsequente Stammkundenpolitik zurückführen, die man von Anfang an strategisch angestrebt habe.Besonders stolz ist die Geschäftsführung in diesem Zusammenhang auch auf die Auszeichnung von Kununu, die man 2022 als eines der TOP Companys erhalten hat. Die höchsten Bewertungen bekam der IT-Macher in der Kategorie Arbeitsatmosphäre, Work-Life-Balance, Aufgaben und Kollegenzusammenhalt. Kununu ist die größte Arbeitgeber Bewertungsplattform im deutschsprachigen Raum.Die jüngsten Release- Ankündigungen zu Oracle Forms- und Reports seitens Oracle, bieten uns für die sicherlich nächsten 10 Jahre gute Wachstum- Perspektiven. Immer mehr Kunden benötigen für ihre Oracle Forms- Anwendungen Unterstützung und sind froh diese bei uns zu erhalten, so Michael Kilimann.Das gerade abgelaufene erste Halbjahr 2022 entwickelt sich für uns sehr gut und wir werden unsere Bemühungen weiter fortsetzen, ein gesundes Wachstum zu realisieren. Ein verflixtes siebtes Jahr ist aktuell für uns somit nicht absehbar.Der IT-Macher GmbHund was sie über uns wissen sollten...Unser IT-Unternehmen mit Sitz in Wolfratshausen, südlich von München gelegen, beschäftigt rund25 Expertinnen und Experten mit langjährigem IT Know-how.Zum Leistungsumfang gehören die Beratung von Unternehmen bei der Entwicklung der IT-Strategie, die Entwicklung & Modernisierung von Software- Anwendungen, sowie die Bereitstellung ausgereifter IT- Lösungen für die Umsetzung typischer Unternehmens- Aufgaben.Ein Fokus liegt auf einer nachhaltigen Betreuung von Unternehmen, die Oracle Forms-, und APEX- Anwendungen, sowie BI- Lösungen einsetzen.Ein weiterer Schwerpunkt stellt die Software-Entwicklung für den mobilen Einsatz und die Digitalisierung auch außerhalb von Oracle Forms & APEX dar.Der Impuls zur Gründung kam 2015 von Michael Kilimann, der langjährige Erfahrung als Geschäftsführer im Umfeld von Oracle mitbrachte und die Strategie, das Marketing/ die Partner und den Verkauf verantwortet.Nach der Gründung im April 2016 schlossen sich in kürzester Zeit zahlreiche, begeisterte ITler an.Die Geschäftsleitung teilt sich Michael Kilimann zusammen mit Mark Eichhorst, der die Themen Technologie, Beratung und Entwicklung verantwortet.Einer unserer Experten, Dr. Jürgen Menge, ist Kundenansprechpartner für die Themen Oracle Weblogic Server, sowie BI- Analytics.Zu den rund 50 Kunden im überwiegend deutschsprachigen Raum gehören mittelständische und größere Unternehmen, Konzerne, sowie öffentliche Auftraggeber von Bund und Ländern.Pressekontakt:Der IT-Macher GmbHMichael KilimannKönigsdorfer Straße 2582515 Wolfratshausen+49 8171 998 93 97info@der-it-macher.dewww.der-it-macher.deOriginal-Content von: Der IT Macher GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121145/5296060